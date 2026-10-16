L’opposizione si schiera con i dipendenti comunali 

Le presunte criticità organizzative del Comune di Calasetta e il malessere denunciato dai sindacati finiscono al centro della presa di posizione dei gruppi di opposizione. Silvano Farris, capogruppo di “Gianca Cadesedda” e Agostino Armeni, capogruppo di Calasetta Futura, esprimono solidarietà ai dipendenti comunali dopo il comunicato di Cgil, Cisl e Uil della funzione pubblica, che hanno dichiarato lo stato di pre-agitazione del personale. Tra i problemi segnalati figurano presunte interferenze politiche negli uffici, carichi di lavoro crescenti e mancanza di confronto sindacale. A preoccupare è anche l’assenza di operatività dei responsabili dei servizi finanziario e tecnico, oltre alle difficoltà del Suape, che, affermano, sarebbe fermo da dieci mesi. «Un Comune non può permettersi di lasciare settori strategici in una condizione di incertezza. Chiediamo chiarimenti sulla continuità dei servizi e sulle modalità di assegnazione degli incarichi, talvolta anche per periodi brevissimi». Nel mirino anche la stabilità della segreteria comunale: secondo l’opposizione, potrebbe essere imminente un nuovo avvicendamento, sarebbe il quinto dall’inizio del mandato. «Altro che l’armonia da famiglia descritta dal sindaco in Consiglio - dicono - chiediamo un chiarimento pubblico sulle criticità emerse». Annunciano che solleciteranno verifiche da parte delle autorità competenti: «Calasetta ha bisogno di stabilità non di improvvisazione. I dipendenti meritano rispetto e i cittadini servizi che funzionino».

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