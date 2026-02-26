VaiOnline
Selargius.
27 febbraio 2026 alle 00:42

L’opposizione: «Servono verifiche urgenti sulla regolarità del servizio di igiene urbana» 

In Consiglio comunale, nell’ultima seduta, l’opposizione ha tuonato: «Servono verifiche urgenti sul servizio di igiene urbana». A chiederlo sono sette consiglieri di minoranza, con tanto di richiesta formale inviata al segretario generale del Comune di Selargius dopo le presunte irregolarità nell’esecuzione del contratto emerse nel dibattito del 19 febbraio, durante la discussione della mozione proposta dal consigliere Mario Tuveri.

Nel documento – sottoscritto da Franco Camba, Francesca Olla, Alberto Cappai, Paola Maccioni, Lorenza Cusano, Giorgia Porcu e Dino Deiana – si chiede «che vengano svolti accertamenti tecnici e amministrativi imparziali, nell’interesse dell’Ente e della cittadinanza».

Tra i temi sollevati in Consiglio figurano possibili criticità legate alla manutenzione e alla sicurezza dei mezzi utilizzati dalla società San Germano, possibili irregolarità nella gestione del personale e disservizi segnalati in diverse zone del territorio comunale.

Nella nota indirizzata al segretario generale i consiglieri chiedono anche «la valutazione di eventuali profili di responsabilità amministrativa e contabile. E, qualora dovessero emergere fatti penalmente rilevanti, l’adozione delle iniziative previste dalla normativa vigente».

