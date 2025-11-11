L’opposizione: serve un piano straordinario su viabilità e sicurezza 

«Subito un programma straordinario per la viabilità provinciale e la sicurezza stradale». È la richiesta dei consiglieri provinciali del centrodestra, intervenuti nella seduta di ieri in cui il presidente Giuseppe Ciccolini ha presentato quattro variazioni di bilancio e sono stati nominati i due capogruppo: Gianluigi Farris per la maggioranza, Pierluigi Saiu per l’opposizione.

Nel bilancio sono stati iscritti due distinti finanziamenti sulla viabilità provinciale: fondi stanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 8.7 milioni di euro. Di questi, quasi il 75 per cento va alla provincia di Nuoro e il resto a quella dell’Ogliastra. Si aggiungono alle risorse stanziate dalla Regione per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria e ai fondi assegnati già prima.

«Occorre discutere immediatamente un piano straordinario di interventi di manutenzione sulle strade della provincia che programmi nuove risorse a favore degli interventi che oggi non hanno copertura. Vogliamo discuterne in Consiglio provinciale e vogliamo farlo insieme ai sindaci del territorio», hanno sottolineato Saiu e gli altri esponenti dell’opposizione Giampaolo Corda e Giorgio Fresu.

