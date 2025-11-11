VaiOnline
Provincia.
11 novembre 2025 alle 01:35

L’opposizione: serve un piano straordinario su viabilità e sicurezza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Subito un programma straordinario per la viabilità provinciale e la sicurezza stradale». È la richiesta dei consiglieri provinciali del centrodestra, intervenuti nella seduta di ieri in cui il presidente Giuseppe Ciccolini ha presentato quattro variazioni di bilancio e sono stati nominati i due capogruppo: Gianluigi Farris per la maggioranza, Pierluigi Saiu per l’opposizione.

Nel bilancio sono stati iscritti due distinti finanziamenti sulla viabilità provinciale: fondi stanziati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per 8.7 milioni di euro. Di questi, quasi il 75 per cento va alla provincia di Nuoro e il resto a quella dell’Ogliastra. Si aggiungono alle risorse stanziate dalla Regione per la manutenzione ordinaria e per quella straordinaria e ai fondi assegnati già prima.

«Occorre discutere immediatamente un piano straordinario di interventi di manutenzione sulle strade della provincia che programmi nuove risorse a favore degli interventi che oggi non hanno copertura. Vogliamo discuterne in Consiglio provinciale e vogliamo farlo insieme ai sindaci del territorio», hanno sottolineato Saiu e gli altri esponenti dell’opposizione Giampaolo Corda e Giorgio Fresu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca.

Selargius, schianto fatale: morto 27enne

Grave il cugino 25enne che guidava la moto. L’incidente sulla Provinciale 15  
Sangue sulle strade

Tragico incidente in Puglia, perde la vita carabiniere sardo

La vittima è Sebastiano Marrone, 23 anni, di Buddusò 
Il report

Allarme Caritas: l’esercito dei poveri non perde soldati

Don Statzu: l’Isola è nel dramma, la politica non riesce a fare argine 
Emanuele Floris
Sanità

Happy, il terapeuta a quattro zampe

In azione al Santa Barbara di Iglesias dove si pratica la pet-therapy 
Stefania Piredda
Assiste i cittadini a distanza, anche nei festivi

«Io in sedia a rotelle, i giovani medici costretti a lasciare»

Stefano Marroccu, Ascot a Desulo: il sistema deve cambiare alla base 
Giorgio Ignazio Onano
Il riconoscimento

Unesco, la cucina italiana sarà patrimonio dell’umanità «Un’occasione per l’Isola»

Il ministro Lollobrigida: «Passo avanti decisivo» Il traguardo tra l’8 e il 13 dicembre a New Delhi 
La polemica

Garante della privacy, scontro Schlein-Meloni

La segretaria Pd: «Authority da azzerare». La premier: «Nominato da voi» 
Bergamo

«Non sono stato io a uccidere Sharon»

Colpo di scena nel processo a Moussa Sangare, reo confesso per l’omicidio Verzeni 