L’opposizione: «Riportate il Serd» 

«La situazione è drammatica in tutta la Regione, e anche la città di Quartu subisce il caos organizzativo in materia sanitaria», a denunciarlo è l’opposizione, con il capogruppo di FdI in Consiglio Michele Pisano riferendosi all’assenza del Serd in città, trasferito a Cagliari. «Da ormai tre anni la terza città della Sardegna è senza il Servizio per le Dipendenze. Gli uffici a suo tempo in centro vennero chiusi e trasferiti temporaneamente in via dei Valenzani, creando gravissimi disagi ai cittadini fruitori di uno dei servizi più delicati. La promessa fu che il trasferimento fosse provvisorio, ma al momento sul ritorno a Quartu tutto tace», sottolinea Pisano.

«Come partito abbiamo presentato un’interrogazione sia in Consiglio comunale sia in Consiglio regionale», ricorda Pisano. L’ex assessore Bartolazzi - dice Pisano - precisò sul documento di replica che l’Asl 8, «a seguito delle interlocuzioni avvenute con il Comune di Quartu si è individuata una possibile sede in comodato d’uso, nei locali siti in via Cilea». Inoltre, la Direzione generale della Sanità chiarì che fosse stato «redatto il progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione della Casa della Salute», che avrebbe ospitato “anche il nuovo Ser.D”. Intanto, rassicurava sulla «continuità dei servizi assistenziali, attivandosi nel contempo, per la riapertura del Ser.D. a Quartu», concludeva la nota firmata dall’assessore. «La realtà racconta altro. Quartu è priva di un servizio, e la Giunta deve attivarsi immediatamente per porre fine a un trasferimento che da provvisorio sta rischiando di diventare definitivo», conclude Pisano. (f. l.)

