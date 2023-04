L’opposizione propone l’acquisto di Casa Cucca 

«Con l’imposta di soggiorno o con altri fondi il Comune acquisti lo storico edificio Casa Cucca, per Muravera si tratterebbe di un intervento rivoluzionario». La proposta arriva ancora una volta dal gruppo di minoranza Officina Murera. «Acquisiamo Casa Cucca con un piano triennale - mette in evidenza Valerio Boi, capogruppo di Officina Murera - e progettiamo opere per trasformarla in una struttura di accoglienza a tema».

Boi spiega che si potrebbe realizzare, fra l’altro, un museo per l’arte contadina e il museo degli agrumi con annessa un’area in prossimità di via Giardini per una collezione botanica dedicata alle varietà agrumicole. Per l’acquisto della casa «sarebbe opportuno utilizzare anche i fondi che al momento sono stati destinati all’acquisto di un edificio per l’accoglienza scolastica, e cioè circa 220 mila euro». I costi per (l’eventuale) acquisto e sistemazione della Casa Cucca (è un edificio privato che però è anche un simbolo per il paese) sarebbero di gran lunga superiori. «Ogni proposta -dice il sindaco Piu - va fatta con i conti in tasca, è dunque necessario avere in mano una proposta seria e ultimativa». Andrea Zinzula, consigliere di minoranza di Obiettivo Muravera, auspica una commissione apposita: «Lavoriamo assieme per portare a casa il risultato». (g. a.)

