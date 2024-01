L’opposizione polemizza per la chiusura della scuola dell’infanzia 

Il gruppo di minoranza “Uta per tutti” ha presentato un’interrogazione sulla sospensione delle attività didattiche e la conseguente chiusura della scuola dell’infanzia “Santa Giusta”. L’ordinanza del sindaco disponeva la momentanea chiusura dell’istituto per favorire lo svolgimento di alcuni lavori. Nell’interpellanza, inoltre, il gruppo consiliare evidenzia che la materna segue la precedente chiusura del “Regina Margherita” per la presenza di ratti. La situazione dei due istituti, secondo il documento, avrebbe causato gravissimi disagi alle famiglie.

All’interrogazione rispondono Marta Manca, assessora alla Pubblica istruzione e Michela Mua, Lavori pubblici: «I plessi scolastici sono stati oggetto di opportune ristrutturazioni. In questo frangente si sono manifestati degli involontari fraintendimenti di comunicazione ma si è sempre agito a favore dei bambini e delle loro famiglie. Dispiace tanto per il disagio che le famiglie stanno vivendo, ma l’unica soluzione è quella di portare a termine gli interventi per una riapertura in totale serenità. Qualunque forma di strumentalizzazione è totalmente inutile se non d’intralcio».

