L’opposizione: «Perché Sanna si è dimesso?» 

«Chiederemo che si discuta delle dimissioni dell’assessore Sanna in Consiglio comunale». Dopo l’uscita di Attilio Sanna dalla Giunta di Ignazio Atzori, a Portoscuso l’opposizione chiede chiarezza. «Dispiace che si sia usata la formula dei problemi personali, quando la questione è politica – dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza di Portoscuso Rinasce – all’interno della maggioranza ci sono malumori e contrasti, le dimissioni dell’assessore Sanna ne sono la dimostrazione, così come il fatto che il sindaco Atzori tenga per sé le deleghe ad interim, invece di assegnarle».

L’opposizione parte all’attacco, le Amministrative in primavera contribuiscono a scaldare l’atmosfera e ora i consiglieri di Portoscuso Rinasce chiedono che il tema sia affrontato ufficialmente. «Le dimissioni dell’assessore sono un segnale politico e per questo motivo chiediamo che se ne discuta nel prossimo Consiglio – dice Loddo –, è una notizia che non ci sorprende perché da quindici anni questa compagine sopravvive nonostante i mal di pancia interni».

Le dimissioni di Attilio Sanna risalgono a qualche giorno fa: l’assessore della Giunta Atzori ha rassegnato le dimissioni «per motivi personali», sottolineando che non c’è alcun contrasto o dissidio con la maggioranza di cui continuerà a far parte nella veste di consigliere comunale. Il sindaco ha chiesto a Sanna di ripensarci, ma l’ex assessore ha confermato la decisione. La questione sembrava essere stata archiviata, ma l’opposizione ora chiede che il confronto si sposti in Aula.

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