«L’opposizione? Ora è il tempo della pace» 

Mano tesa verso la minoranza dopo le tensioni sfociate nella richiesta di revoca alcuni mesi fa, (anche se ammette di essersi «sentito tradito») e nuove prospettive di crescita per la città.

Il presidente del Consiglio comunale di Selargius, Tonino Melis, 85 anni - più della metà trascorsi nella politica locale - traccia un bilancio di questo primo anno ai vertici dell’assemblea civica, fra traguardi raggiunti da sindaco e Giunta, sfide future per rilanciare il territorio e le difficoltà legate alla carenza di risorse economiche e umane.

Le proposte

In cima alle priorità c’è il rilancio di Selargius all’interno della Città metropolitana, insieme alla valorizzazione della zona industriale e dell’agro.

«Le nostre campagne hanno un potenziale immenso, il Comune potrebbe fare da tramite fra i proprietari dei terreni incolti e i potenziali investitori», sottolinea Melis, «penso per esempio a nuove società agricole, oppure alla costruzione di agriturismo visto che in città non ci sono ristoranti tipici e alberghi. La città non deve essere un dormitorio, dobbiamo sfruttare la posizione strategica all’interno dell’area metropolitana». E suggerisce una vecchia idea del passato: «Puntare sulla collina di Cuccuru Angius per costruire strutture per l’ospitalità, alberghi e ristoranti in primis».

Il presidente del Consiglio evidenzia anche la «carenza di case per i poveri e l’esigenza di creare altre zone commerciali».

I problemi

E poi ci sono le difficoltà oggettive non dovute alla politica locale». Qualche esempio: «Il fatto che la Regione tardi a versare le risorse del fondo unico fa capire quanto sia complicato per un ente locale lavorare e fare i conti con le poche risorse del bilancio comunale. Così come la carenza dell’organico comporta lungaggini e ritardi nella concretizzazione dei provvedimenti che non dipendono dal lavoro della Giunta e del sindaco, ma dal fatto che i funzionari e gli impiegati negli uffici sono veramente pochi».

Qualche traguardo raggiunto, nonostante le difficoltà, c’è. «Sicuramente aver fatto dei concorsi dopo tanti anni, e riuscire ad avere nuove figure professionali a disposizione in Municipio», fa notare Melis che cita anche il nuovo appalto di igiene urbana: «Selargius a breve avrà due isole ecologiche e un cantiere di proprietà comunale, una soluzione che getta basi solide anche per i prossimi appalti. E poi ci sono le opere pubbliche messe in campo dalla Giunta Concu in continuità con la scorsa consiliatura, dall’ecomuseo del paesaggio ai parcheggi in piazza don Piras».

La minoranza

Propositivo nei confronti della minoranza, anche se non dimentica la mozione di revoca presentata nei suoi confronti. «Dopo quarant’anni di impegno in Comune per la mia città mi sono sentito tradito, da parte mia», ribadisce, «non c’è mai stata nessuna azione di parte, ma solo l’obiettivo di portare a conclusione le proposte presentate in Consiglio». Un episodio ormai superato, dice: «È con la collaborazione che si costruiscono le grandi città, confido nel valore aggiunto che i gruppi di opposizione possono dare nell’azione amministrativa per il bene di Selargius».

