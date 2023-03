L’opposizione: meno risorse per i cittadini 

Il clima si annuncia già rovente. Con l’opposizione di centrosinistra che sul bilancio di previsione non sembra essere intenzionata a fare sconti quando la discussione arriverà in Consiglio. Il percorso sulla manovra deve ancora cominciare (tra il giro nelle varie commissioni e il voto finale dell’aula ci vorrà almeno un mese) ma per l’opposizione «questo documento è un bilancio tecnico che aumenta le tasse senza migliorare i servizi ai cittadini», dice Fabrizio Marcello, capogruppo del Pd, mentre elenca le ombre. «Quando si tolgono risorse alle politiche sociali, circa 700mila euro, e quando diminuiscono i fondi per l’istruzione, circa 400mila euro in meno, significa che si stanno tagliando servizi con una manovra che sa di recessione», aggiunge. Un giudizio tutto politico. Che poi si allarga sulla richiesta di creare un fronte comune sul fondo di solidarietà comunale. «Il gettito dell’Imu è di circa 40 milioni, di questi quasi 9, cioè il 20%, l’amministrazione deve girarli allo Stato che poi a sua volta li utilizza per aiutare i Comuni che hanno maturato passivi di bilancio. Questo è sbagliato», dice Marcello, «perché Cagliari che amministra bene deve pagare anche per chi non rispetta le regole?». Da qui l’appello: «Facciamo tutti insieme una battaglia politica per mantenere a Cagliari quelle risorse che sono dei cagliaritani». ( ma. mad. )

