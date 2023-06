L’opposizione: «La legislatura è finita»  

«La maggioranza non ha più i numeri per governare, la legislatura è finita». Ieri i consiglieri dei gruppi di opposizione hanno annunciato che non parteciperanno ad alcuna seduta dell'Aula se all'ordine del giorno non saranno inserite le due mozioni per la revoca della delibera sui nuovi ospedali. All'indomani del rinvio del Consiglio regionale, Pd, M5s, Progressisti e Avs vanno all'attacco. «Oggi il tema è la delibera sui nuovi ospedali - sottolinea Gianfranco Ganau (Pd) -, ma non riescono a mettersi d'accordo neppure sul collegato alla finanziaria che da sei mesi è in attesa di entrare in Aula». E, aggiunge, «il racconto che gli ospedali possono essere costruiti in quattro anni è una pura bazzecola, sappiamo tutti che ci vogliono dai 10 ai 15 anni, quindi le strutture ospedaliere attuali non possono rimanere così per tutto questo tempo». Eugenio Lai (Avs) punta il dito contro il presidente del Consiglio Michele Pais: «Non è solo il coordinatore della Lega, dovrebbe tutelare questa istituzione e le minoranze, ci preoccupa che basta una fibrillazione per sconvocare il Consiglio». Secondo Alessandro Solinas, capogruppo M5s, il governatore «è affetto da bulimia di potere, tanto da bypassare qualsiasi decisione e qualsiasi aula istituzionale, comprese quelle comunali quando si parla di sanità». «La sconvocazione dell'organo legislativo è prevista in casi di forza maggiore - ricorda Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti - è tra le prerogative del presidente, ma accade quando ci sono le calamità naturali, qui la calamità naturale è questa Giunta ».

