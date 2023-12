L’opposizione insorge: «Bollette Tari più alte» 

«Per le cartelle Tari ci sono importi più alti nonostante le rassicurazioni del sindaco sulle aliquote in occasione del bilancio».

Dalla minoranza di Portoscuso arriva la segnalazione di cartelle Tari con importi da pagare più sostanziosi rispetto all’anno scorso. «In questi giorni l’Agenzia delle entrate sta recapitando le cartelle Tari ai cittadini - dice Rossano Loddo, consigliere di minoranza - molti utenti segnalano aumenti rispetto alle bollette precedenti nonostante il sindaco avesse assicurato che le imposte non sarebbero aumentate. Non ci sembra giusto questo aumento, considerando la nostra segnalazione sull’evasione di somme importanti da parte di alcune aziende del polo industriale: aspettiamo ancora risposta. Inoltre, a proposito rifiuti, da anni i mastelli non vengono sostituiti e molti utenti sono stati costretti ad acquistarli». A cosa sono dovute le bollette più salate? «Non abbiamo aumentato le aliquote, le oscillazioni sono minime - dice il sindaco di Portoscuso Ignazio Atzori - le bollette che riportano importi molto più alti dell’anno scorso possono essere dovute ad un allineamento necessario, dopo le verifiche effettuate, rispetto alle dichiarazioni rese, o ancora possono esserci stati degli errori. In tema di Tari uno dei nostri obiettivi principali è combattere l’evasione, ma non c’è un aumento».

