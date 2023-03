L’opposizione: «Chiarezza sulla gestione dei fondi pubblici»  

«Irregolarità nella gestione della cosa pubblica». È la denuncia dell’opposizione in Consiglio comunale che punta la lente d’ingrandimento sulle manifestazioni del 2022 e sugli spettacoli estivi. L’argomento, con tutta probabilità, verrà discusso martedì prossimo in aula. «Abbiamo depositato una mozione - accusa Ester Fadda - con la quale ci concentriamo sugli eventi estivi 2022. È emerso, infatti, che il giorno 12 luglio, nonostante non vi fosse ancora un beneficiario dell’avviso pubblico per l’organizzazione degli eventi, questi venivano realizzati dal medesimo soggetto che negli anni precedenti era stato beneficiario dei svariati affidamenti diretti».

Il riferimento è al centro commerciale naturale (ccn) e l’opposizione evidenzia che «ancora non si conosceva l'esito della procedura pubblica, ma inspiegabilmente il ccn aveva già iniziato ad occuparsi delle manifestazioni per conto del Comune. Pertanto - continua Fadda - con la mozione si impegna il sindaco a riferire al Consiglio sulle ragioni per cui sia stato possibile dare avvio agli eventi senza che la procedura di evidenza pubblica fosse conclusa e per sapere per quale motivo gli operatori che hanno fornito una prestazione durante tali eventi estivi non siano stati ancora liquidati». Nel documento si fa riferimento ai problemi con il funzionario segnalati a suo tempo dall’assessore al Turismo, « alle connessioni tra revoca e rinomina e la nuova organizzazione dove l’intero settore viene assegnato all’area tecnica». Il sindaco preannuncia quanto risponderà in Consiglio . «Non mi occupo delle procedure amministrative - dice Ignazio Locci - sono dell’idea che abbiamo fatto tutto in modo regolare. Abbiamo concesso un contributo gestendo una procedura in maniera veloce e complessa. La tornata elettorale era appena conclusa, non c’era il bilancio approvato e nemmeno gli stanziamenti per la programmazione estiva. Per dare una mano al Comune, i privati, per una parte, hanno lavorato gratis. Si sono fatti carico di diverse attività pagandosele di tasca, proponendole alla città per guadagnare tempo. Tutto il resto è nelle delibere, e nelle rendicontazioni. Questo atteggiamento investigativo è fuori luogo: è tutto in mano agli uffici che sono il primo presidio della regolarità delle cose».

