L’opposizione c’è Fumata nera per la Consulta 

Poco dopo le 14 di ieri a Montecitorio ottava fumata nera per l’elezione del giudice della Corte Costituzionale che da quasi un anno dovrebbe succedere a Silvana Sciarra. Giorgia Meloni avrebbe voluto chiudere su Francesco Saverio Marini, consigliere giuridico di Palazzo Chigi, ma il muro delle opposizioni - unite nel non partecipare al voto - e i numeri risicati alla fine hanno suggerito prudenza.

«Paranoie»

Per il quorum sarebbero servite 363 preferenze (tre quinti dei parlamentari): al netto di assenti e possibili franchi tiratori, diverse in più rispetto ai numeri della maggioranza. L’opposizione, reduce da settimane di scontri interni, riesce a trovare una strategia comune: non si risponde all’appello, non si ritira la scheda. «La nostra compattezza ha fermato la forzatura che la maggioranza voleva fare - esulta la segretaria del Pd Elly Schlein - Ora accettino il dialogo». «È fallito il blitz organizzato da Meloni - le fa eco dal M5S Giuseppe Conte - Li abbiamo lasciati da soli in Aula con le loro paranoie, a scovare i traditori dentro Fratelli d’Italia».

«Conflitto di interessi»

Dopo aver confermato in mattinata la linea comune, i parlamentari di Pd, M5S, Avs, Azione, Iv e + Europa disertano il voto. E FdI per voce di Giovanni Donzelli li bacchetta: «Non hanno senso delle istituzioni, non possiamo tenere bloccata l’Italia per loro. Noi potevamo fare una forzatura e invece non l’abbiamo fatta, ma non possono abusarne sempre. Se andremo avanti su Marini? Lo decideremo noi, non Schlein». Quanto ai numeri, minimizza: «In Aula li trovi sempre...». La scelta del consigliere giuridico di Palazzo Chigi viene contestata nel metodo ma anche nel merito. Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni parlano di un «palese conflitto di interessi», visto che il professor Marini «è l’autore di proposte di riforma come autonomia e premierato», di cui «da giudice della Consulta avrebbe dovuto valutare la costituzionalità», oltre a «esprimersi sull’ammissibilità di referendum abrogativi».

Il pallottoliere

Invece per il ministro della Giustizia Carlo Nordio «le persone» indicate per essere elette alla Consulta «avevano tutte le caratteristiche», e per FdI «il preteso conflitto di interessi» indicato da Avs «è un bluff! Nel settembre 2022, ad esempio, venne nominato alla Consulta Marco d’Alberti, consigliere giuridico del presidente Draghi». Difende l’indicazione anche Giorgio Mulé di FI: «Marini ha l’esperienza e la competenza giusta. Si potrebbe rivotare già la prossima settimana». Con un centrodestra in tensione per la difficile ricerca del quorum e per le scorie della fuga di notizie dalle chat di FdI, i calcoli sul pallottoliere d’Aula sono andati avanti fino all’ultimo momento utile, scandagliando gli iscritti al gruppo misto che avrebbero potuto votare Marini, gli ex di Azione e qualche altro possibile dissidente dentro Iv. Mezz’ora prima della seduta, l’annuncio dei capigruppo per la scheda bianca «per rispetto delle istituzioni». Per il sollievo del centrosinistra, che temeva riedizione della spaccatura sulla Rai, lo scrutinio ha fotografato 342 presenti e votanti, 9 voti dispersi, 10 schede nulle, 323 bianche. "Ora Meloni cambi metodo e apra il dialogo", il messaggio che il segretario di Più Europa Riccardo Magi invia direttamente alla premier.

