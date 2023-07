L’opposizione boccia le riunioni di Consiglio comunale a distanza 

Le sedute di Consiglio comunale in videoconferenza andavano bene ai tempi del covid. Oggi ai gruppi d’opposizione non piacciono più. Per questo Lisetta Bidoni (Progetto per Nuoro) e Natascia Demurtas (Pd) chiedono che le sedute d’ora in poi si svolgano esclusivamente in presenza, sollecitando la modifica del regolmento comunale che autorizzava la partecipazione dei consiglieri da remoto. « In questi ultimi 15 mesi - scrivono in una nota congiunta - (31 marzo 2022, termine dello stato emergenziale) abbiamo toccato con mano diverse criticità di natura sia tecnica (stabilità e continuità delle connessioni, identificazione, qualità audio scadente) sia relazionale che hanno messo e mettono a rischio il buon funzionamento della Assemblea, la pubblicità dei lavori, i processi di autentica partecipazione democratica che a nostro parere possono/debbono essere coltivati e praticati in presenza».

Secondo Bidoni e Demurtas sarebbe stato sacrificato «il confronto diretto tra gruppi e tra persone, l’opportunità di scambi dialettici, di riunioni di gruppo, di intergruppo, che danno la possibilità, da una parte, di sciogliere nodi e contrapposizioni e, dall’altra, di facilitare la ricerca e la condivisione di soluzioni funzionali ai bisogni della comunità, facendo sentire il pubblico presente parte importante dei processi. Gli incontri in videoconferenza non assicurano niente di tutto ciò, mortificano e impoveriscono il dibattito».

