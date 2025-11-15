VaiOnline
Calasetta.
16 novembre 2025 alle 00:20

L’opposizione attacca sulle piste ciclabili: fondi incerti 

Si accende il confronto politico a Calasetta dopo l’annuncio del sindaco Antonello Puggioni sull’ammissione a un finanziamento da un milione di euro per le piste ciclaabili. L’opposizione lo accusa di «festeggiare un milione che non c’è e - aggiungono Silvano Farris e Agostino Armeni - il progetto del Comune, figura al 76esimo posto su 80. Difficilmente potrà accedere alle risorse, già assorbite dalle prime 14 proposte in graduatoria. Bastava leggere la determinazione regionale e l’autovalutazione del progetto, appena 5 punti, per capire che le possibilità erano minime». Critiche anche alla mancata progettazione condivisa con altri Comuni, criterio determinante nei punteggi. «Strano - aggiungono Farris e Armeni - visto che l’Unione dei Comuni, a sentire il sindaco, stava lavorando alacremente».

Antonello Puggioni e la maggioranza respingono le accuse e ribaltano il giudizio. «Le loro parole dimostrano scarsa preparazione - ha detto il sindaco - il progetto è stato ammesso nella graduatoria, il documento lo conferma. I fondi arriveranno con i tempi previsti anche per Calasetta». Poi invita l’opposizione a «occuparsi delle questioni importanti», sostenendo che lo stile di contestazione «non piace né alla maggioranza né alla comunità».

