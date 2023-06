L’opposizione attacca, Piu minaccia una querela 

È scontro senza esclusione di colpi tra il gruppo di minoranza “Obiettivo Muravera” e il sindaco Salvatore Piu. Al centro delle polemiche la pagina istituzionale del Comune. Secondo la minoranza guidata da Gianfranco Sestu la pagina viene utilizzata per mera propaganda del sindaco: «Ci troviamo davanti a un paradosso – sottolineano - che vede come protagonisti i soliti proclami del primo cittadino». Obiettivo Muravera si scaglia anche contro l’addetto stampa pagato con l’indennità di carica del sindaco: «Ricordiamoci – questa è la versione della minoranza - che è pagato dalla cittadinanza. Le indennità di carica sono pagate dai cittadini, che poi qualcuno scelga di utilizzarle per pagarsi ulteriori supporti per l'espletamento dei propri compiti, poco cambia».

Il sindaco Piu valuta se presentare una querela: «Dicono che sono i cittadini che pagano il mio addetto stampa? Facciano un accesso agli atti e mi dimostrino una sola variazione di bilancio a sostegno della loro tesi». Piu nel corso del suo mandato ha ribadito diverse volte che sta devolvendo la sua indennità per un segretario particolare e, adesso, anche per un addetto stampa: «Quanti altri sindaci lo fanno?». Quanto all’utilizzo della pagina istituzionale “è e sarà utilizzata – taglia corto - per fini istituzionali”.

RIPRODUZIONE RISERVATA