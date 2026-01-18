VaiOnline
Lo scontro.
19 gennaio 2026 alle 00:28

L’opposizione attacca: «È stata cancellata l’identità cittadina» 

Il passo indietro di Sa Ratantira, alla guida del Carnevale cagliaritano da otto anni, e della storica Asc Senza Confini, non è passato inosservato dall’opposizione. Immediate le critiche sferzanti verso un’amministrazione «guidata da un approccio che si caratterizza sempre più per superficialità, dilettantismo ed eccesso di burocrazia» tuona Giuseppe Farris, di CiviCa 2024.

«Dopo Marina Cafè Noir, sparisce dall’offerta culturale anche Sa Ratantira. L’assenza di programmazione con una scadenza fissata al 12 gennaio raccontano di un’amministrazione incurante dell’identità cittadina, incapace di gestire le trazioni cagliaritane», conclude il consigliere di minoranza.

Severo anche Roberto Mura, di Alleanza Sardegna: «Ci avviamo verso un Carnevale che, se va bene, sarà sottotono. Se va male – ed è uno scenario sempre più realistico – sarà l’ennesima occasione sprecata. La domanda è semplice, ma scomoda: cosa deve ancora accadere perché l’Amministrazione comunale si renda conto che senza progettazione si distrugge il patrimonio culturale, economico e turistico della città? Il Carnevale non è folklore di contorno: è identità, è economia, è attrattività, è comunità. E quando le realtà storiche decidono di non partecipare, non è un problema loro. È un fallimento politico». ( a.r. )

