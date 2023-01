L’opposizione attacca e lascia l’Aula  

«Dissenso e rammarico per l’atteggiamento di chiusura mostrato dalla maggioranza». Con queste parole, ieri, il gruppo di opposizione, “Quartucciu nel cuore”, ha abbandonato il Consiglio comunale. A parlare per primo è stato il consigliere Damiano Paolucci, che dopo aver giustificato l’assenza dei colleghi Franco Paderi e Michela Vacca, ha spiegato la motivazione per il quale lui, Paola Cocco e Giovanni Meloni non avrebbero partecipato alla seduta, contestando alla maggioranza «avversione al confronto e alla dialettica» su temi di carattere generale e «un atteggiamento incoerente e arrogante che svilisce la funzione della riunione capigruppo, del consiglio e del ruolo del capogruppo di maggioranza, relegata a un mero portavoce del volere e dei dispetti di qualcuno».

L’affondo

L’opposizione ha ricordato che si è sempre parlato di azioni propositive e collaborative: «Partecipazione e proposte che, da parte nostra, non sono mai mancate. Questa volta ci si è spinti oltre. Invano, purtroppo, a significare che non è la collaborazione che si sta richiedendo ma omertà e asservimento, a cui il nostro gruppo non si piegherà». Al centro della polemica gli orari della convocazione della conferenza dei capigruppo e del Consiglio. «Già in questa fase ci siamo dimostrati collaborativi: è stato chiesto al nostro vicecapogruppo di posticipare la riunione dopo le 19 del 17 gennaio e non c’è stata alcuna opposizione. In quell’occasione Franco Paderi ha chiarito subito che non avremmo potuto partecipare alla seduta del 24 gennaio, data già decisa dalla maggioranza prima della conferenza. Ha proposto un giorno dal 25 al 27, rinunciando alla fase delle comunicazioni e delle interrogazioni», prosegue Paolucci, evidenziando che avrebbero garantito il numero legale se qualcuno della maggioranza non fosse stato presente.

Neutralità

«Il presidente del Consiglio, che deve ricordarsi di mantenere un comportamento neutrale, ha preso l’impegno di valutare una nuova data per poi sparire nel silenzio. Vista l’importanza dei punti all'ordine del giorno in materia urbanistica, Franco Paderi ha contattato l’assessore delegato Cristian Mereu che non ha rilevato particolari difficoltà nel convocare il Consiglio per venerdì, ma a sorpresa e a dispetto della disponibilità anche di Mereu, la convocazione è stata comunque formalizzata via mail per il 24 gennaio alle nove».