L’opposizione attacca Contini: «La maggioranza è in crisi»  

L’ultimo Consiglio comunale a Ussana rischiava di non svolgersi a causa dei numeri della maggioranza, insufficienti per l’apertura dell’assemblea: dei sette consiglieri necessari infatti erano presenti soltanto sei, sindaco compreso. A mancare, per ragioni di lavoro, Cristian Mudu ed Emanuele Lai. «Nonostante la maggioranza non avesse i numeri, noi dell'opposizione abbiamo garantito l’apertura dei lavori per senso di responsabilità istituzionale - dichiara il capogruppo Paolo Loddo - è evidente che il gruppo guidato dal sindaco Contini sia in difficoltà».

L’impossibilità di conciliare l’attività politica con quella lavorativa ha impedito ai due consiglieri di presenziare al Consiglio convocato per una variazione di bilancio e l’approvazione del piano particolareggiato per la costruzione di un’area di servizio tra Ussana a Serdiana.

«Se non avessero garantito i numeri, avremmo convocato il Consiglio per il giorno dopo. Mudu e Lai sono arrivati al termine della seduta, va dato merito a chi cerca di trovare il tempo per l’attività amministrativa nonostante il lavoro. Ho una maggioranza molto solida», afferma il sindaco Emidio Contini.

Quella che poteva essere letta come una potenziale crisi di maggioranza, si è rivelata essere un’assenza dettata da impegni improrogabili. «Siamo forti e compatti nel portare avanti il programma e ridare impulso economico e sociale al nostro paese. Abbiamo tanto da fare per Ussana che perdere tempo con certe allusioni», dichiara Mudu. (y. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA