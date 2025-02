L’opposizione affonda il colpo: «Hanno un difetto di leadership e Todde pretende l’impunità» 

Certo, è solo un’impressione quella di Stefano Tunis. Ma «sul caso Todde – dice il fondatore di Sardegna 20Venti – la richiesta di decadenza verrà confermata e il Consiglio regionale sarà chiamato a esprimersi». Segue un’osservazione politica, non un pronostico: «Continuo a non capacitarmi della pretesa che ha la presidente: sulle spese elettorali ritiene di dover essere esentata dal rispetto della trasparenza». Tunis è uno degli onorevoli che ieri è uscito dall’Aula quando gli alleati di Todde, sulla decadenza, hanno detto sì alla mozione che impegna la Giunta ad aprire «il conflitto di attribuzione con lo Stato» davanti alla Consulta.

Sintesi della seduta, prego.

«È stata una contrapposizione forse più netta del previsto. Sulle presunte inadempienze della governatrice, la maggioranza non ha valutato di aver aperto la discussione dopo un periodo di profonda radicalizzazione dello scontro istituzionale. Nel discorso del 3 febbraio e anche nei giorni successivi, la presidente ha continuato a presentarsi come la vittima di un complotto da parte di organi a cui, una legge nazionale prima e una regionale poi, hanno affidato il compito di vigilare sulla trasparenza».

Il complotto non c’è?

«Vale il contrario, semmai: alle Regionali 2024, la governatrice ha vinto per una manciata di voti, circa tremila. Andrà chiarito se la gestione delle spese elettorali abbia inciso sul risultato, rappresentando magari un vantaggio».

Il superamento del limite di spesa non è stato rilevato dal Collegio di garanzia.

«Il limite di spesa nessuno lo conosce. Come ho detto in Aula, il Campo largo ha predicato la trasparenza, noi invece l’abbiamo praticata».

Noi chi?

«Le rendicontazioni del centrodestra, a cominciare da quella del candidato presidente, sono state tutte ordinate. Le loro no. Peraltro: la legge 515/93, in base alla quale sono scattati 40mila euro di multa e richiesta di decadenza, nasce proprio per evitare che l’azione amministrativa premi quanti fanno le donazioni. Un controllo a cui Todde vuole inspiegabilmente sottrarsi».

Cosa le pare strano di questo caso?

«Se dall’inizio la governatrice avesse detto di non aver speso nulla, non saremmo qui a parlare di questo pasticcio».

Che aria tira a Palazzo?

produrre gli strumenti necessari per far funzionare meglio l’assistenza».

Voi avete impiegato metà legislatura per cancellare la Asl unica Ats, rimpiazzata con l’Ares, qualcosa di molto simile.

«Noi abbiamo attraversato una pandemia globale. Infatti nel 2020 approvammo una Finanziaria identica alla precedente. A febbraio, però, non ad aprile, come farà questa maggioranza che non ha una strategia sulla gestione delle risorse pubbliche. Sono in difetto di leadership».

Dice? In maggioranza nessuno contraddice la presidente.

«Io vedo un dualismo profondo tra il Pd e i piccoli partiti che ruotano intorno ai Cinque Stelle».

La mozione salva-Todde l’ha presentata Deriu, il capogruppo dei democratici.

«Secondo me, sulla mozione la presidente non era pienamente convinta».

Sa qualcosa?

«No, non ho elementi, è una mia sensazione. Ma ieri la governatrice non era in Aula. Strano, come se la questione non la riguardasse».

Nel suo intervento ha paragonato questo primo anno di legislatura a una «calamità». Definita «istituzionale».

«Non c’è una sola cosa che stanno facendo funzionare».

Per esempio?

«Sull’energia sono tornati indietro di lustri. Hanno voluto cavalcare l’indignazione popolare contro l’assalto delle rinnovabili ma l’hanno fatto in maniera confusa. La legge sulle aree idonee è inefficace».

Cosa avrebbero dovuto fare?

«Usare la logica della Pratobello, che fa leva sulla competenza primaria della Regione in materia urbanistica. Blinda la Sardegna, con un approccio radicale. Ma è una posizione chiara, che non lascia spazio ad ambiguità».

