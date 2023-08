Lopez promuove Obert e Dossena 

«A Bologna non sarà semplice per il Cagliari, però credo che sia in grado di andare al Dall'Ara come ha fatto col Torino e giocare un'ottima partita». Non ha dubbi il doppio ex Diego Lopez, ora allenatore del Barcelona Guayaquil, che collegato dall'Ecuador a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina dà buone possibilità di riscatto dopo lo 0-2 con l'Inter. «Lunedì l'abbiamo vista a casa con Fini, il Cagliari si segue sempre. La differenza si è vista, contro la squadra per me più forte, il calendario è difficile ma ora serve tenere la testa giusta e far sì che i tifosi sostengano sempre la squadra». Per Lopez 344 partite con la maglia del Cagliari dal 1998 al 2010, prima di allenarlo due volte (e guidare il Bologna nel 2014-2015). A chi ricopre il suo ruolo ora, ossia i difensori centrali Dossena e Obert, il Jefe dà un avviso: «Hanno fatto bene l'anno scorso, questo sarà più difficile. La B è totalmente diversa, in A si alza molto la qualità. Ma possono far bene». Tanti elogi invece per Barella, tornato a Cagliari da ex lunedì: «Una volta me lo mandò Matteoli, non era nemmeno in Primavera ma negli Allievi e giocò in partitella coi grandi. L'anno che l'ho allenato è cresciuto tantissimo».

