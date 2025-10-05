L’operazione rimpasto prende forma 

Qualcosa si muove sul fronte rimpasto. Sanità, Lavoro, Affari generali e Agricoltura sono le caselle dove si potrebbero registrare cambiamenti entro l’anno, comunque non prima del riequilibrio tra i partiti del Campo largo nella governance delle aziende sanitarie della Sardegna. «Non sono alla Sanità, non ho scelto io. Se avessi potuto scegliere, mi creda, avrei scelto quell’assessorato, con tutto il cuore». Due giorni fa l’assessora al Lavoro Desirè Manca ha scritto questo commento su Facebook, rispondendo a un follower che le chiedeva di pensare prima alla sanità. Solo un post sui social, per carità, tanto più che la consigliera del M5S aveva già ammesso di essere pronta a guidare l’assessorato di Armando Bartolazzi, se solo glielo chiedessero. Ma non ritornerebbe sulla questione se non sapesse che qualcosa sta davvero per succedere. Se Manca andasse alla Sanità, al suo posto al Lavoro arriverebbe l’attuale capogruppo pentastellato in Consiglio regionale, Michele Ciusa. Fa parte del patto stretto settimane fa all’interno del M5S, e che la presidente della Regione Alessandra Todde ha deciso, per il momento, di tenere sulla carta. Ma siccome non si tratta di una partita che interessa solo il Movimento, prima o poi la governatrice dovrà occuparsene.

Le ipotesi

Non dovrebbe avere il problema di accontentare il Pd con un quarto assessorato (in aggiunta a Bilancio, Ambiente e Industria), ma solo se accetterà di fare ciò che i Dem le chiedono a proposito del ricambio dei commissari Asl in scadenza a fine ottobre. Il partito guidato dal neo segretario Silvio Lai vorrebbe indicare almeno quattro dei dodici direttori generali, tra i quali i due per le Asl di Sassari e Cagliari. Il nodo dell’Agricoltura esiste da un po’ di tempo, da quando i Progressisti non riconoscono più Gian Franco Satta come loro rappresentante in Giunta. Il problema è stato sottoposto all’attenzione della presidente che ha assicurato l’impegno per trovare una soluzione. Ma al momento non è successo nulla di concreto. In soccorso della causa Progressista potrebbe intervenire il gruppo Uniti con Alessandra Todde. Anche loro, secondo indiscrezioni, non più così vicini all’assessore che li dovrebbe rappresentare (Maria Elena Motzo agli Affari generali). Così, i Progressisti potrebbero puntare con il loro capogruppo Francesco Agus alla delega di Motzo. E all’Agricoltura? Uniti con Todde indicherebbe il nome dell’agronomo Francesco Sanna, già in lizza ai tempi delle trattative per la formazione della squadra.

Vertici M5S

Il progetto dovrebbe assumere contorni più chiari già questa settimana, dopo gli incontri previsti tra il segretario del Pd Silvio Lai e Alessandra Todde, e dopo i bilaterali di Lai con tutte le forze di maggioranza. Per il M5S, segue le trattative l’attuale coordinatore regionale, il senatore Ettore Licheri. Ben presto anche il movimento, come accaduto nel Pd, rinnoverà i propri organi interni. Tra i papabili per la successione di Licheri c’è la senatrice Sabrina Licheri. Ma nelle ultime ore stanno risalendo le quotazioni del presidente della commissione Bilancio Alessandro Solinas.

