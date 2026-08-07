L’opera, la danza, i concerti Il Teatro Lirico è meraviglia 

Meraviglia: dal latino “mirabilia”, che indica le cose degne d’essere ammirate: un plurale, quasi a ricordare che lo stupore non nasce da un solo prodigio, ma dall’accumularsi di eventi capaci di spostare il confine del possibile. È l’ambizione di un cartellone, presentato ieri al Teatro Carmen Melis di Cagliari dal sovrintendente Andrea Cigni insieme al segretario artistico Lorenzo Del Pecchia, che unisce repertorio e innovazione, grandi ritorni e appuntamenti rari, affidandosi a Orchestra, Coro e maestranze che il sovrintendente non ha esitato a definire «i migliori al mondo».

Su il sipario

La stagione lirica apre il 22 gennaio con un’impresa titanica: il “Don Carlos” di Verdi nella versione francese in cinque atti della prima parigina del 1867, mai eseguita a Cagliari e rarissima anche nei maggiori teatri. Quattro ore e mezzo di musica, un nuovo allestimento coprodotto con il Carlo Felice di Genova, la regia di Davide Livermore e Leonardo Sini sul podio. Tra le prime cittadine spiccano “Alcina” di Händel diretta da Alessandro De Marchi e “Maria Stuarda” di Donizetti con il soprano Jessica Pratt. L’incanto diventa macchina visiva con “Il flauto magico” della Komische Oper di Berlino: cantanti sospesi e immersi nelle animazioni, in un incontro fra mondo reale e disegno che ricorda, spiega Del Pecchia, la Disney di “Mary Poppins” e “Pomi d’ottone e manici di scopa”, trasformando il palco in un film in tempo reale. In autunno arriveranno la “Bohème” anti-retorica di Graham Vick, Premio Abbiati 2019, in chiave Erasmus, e il “Candide” di Bernstein diretto da Wayne Marshall. “Falstaff”, testamento di Verdi, chiuderà l’anno.

“Carmen” e “Coppélia”

Se l’opera promette la vertigine, la danza offre l’occasione forse più rara: dall’11 al 14 novembre il Tanztheater Wuppertal porterà a Cagliari, nell’unica tappa italiana del 2027, “Café Müller” e “Le Sacre du printemps” di Pina Bausch, due capolavori. Prima, dal 27 aprile, debutterà al Lirico la “Carmen” di Antonio Gades e Carlos Saura, dove Bizet si accende nella potenza del flamenco. Torna anche “Coppélia”, assente da Cagliari dal 1980, quando protagonista fu Carla Fracci; completano il cartellone “Cenerentola” e “Giselle”.

Ecco Cecilia Bartoli

Non meno importanti le proposte per la stagione concertistica. Il 5 e 6 febbraio John Axelrod inaugurerà con il “War Requiem” di Britten, per la prima volta a Cagliari: oltre 200 artisti per un monumento pacifista nato dalle rovine della cattedrale di Coventry, una pagina che documenta «le follie e l’ottusità del genere umano» e il bisogno di opporvisi. Il 24 marzo Teodor Currentzis, mai prima in Sardegna, dirigerà Utopia Orchestra e Coro nella “Passione secondo Matteo” di Bach. Il 18 settembre sarà Cecilia Bartoli, al debutto cagliaritano, a consegnare alla storia del teatro una serata annunciata come memorabile, con Mozart e Rossini e Les Musiciens du Prince-Monaco. In programma anche le “Quinte” di Beethoven e Mahler, la “Missa solemnis” e il virtuosismo teatrale dei Mnozil Brass.

Il 2027 segna il passaggio di testimone alla guida del Coro: Massimo Fiocchi Malaspina subentra a Giovanni Andreoli, prossimo alla pensione. Il sindaco Massimo Zedda, in qualità di presidente della Fondazione Teatro Lirico, ha ringraziato pubblico e maestranze, ricordando che il teatro è un’occasione per garantire l’accesso alla bellezza.

In chiusura, il sovrintendente Cigni parla di un teatro che cerca di essere universalmente accessibile, e del sogno di un’Accademia che possa portare a Cagliari chi voglia imparare i mestieri e la cultura che il lirico diffonde da più di trent’anni. Perché la meraviglia, quando diventa esperienza condivisa, accresce il nostro essere cittadini. E al miglior teatro, per dirla con le parole di Cigni, non può che corrispondere il miglior pubblico al mondo.

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