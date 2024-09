L’opera in ceramica in totale degrado 

Complessivamente 187 lastre in gres di 40 centimetri ciascuna. Tredici metri di lunghezza per raccontare uno dei momenti più importanti della storia del paese: il Concilio del 1226. È l’altorilievo in ceramica installato anni fa all’ingresso di Santa Giusta: un’opera unica nel suo genere che però già da diverso tempo è impossibile ammirare a causa della montagna di erba che la ricopre. Dal Comune prima dell’estate era arrivata la promessa di intervenire per ripulire l’area ma finora non si è visto nessun operaio in azione.

La polemica

Quell’incuria davanti all’opera, fortemente voluta dall’ex sindaco Antonello Figus, è uno schiaffo alla storia e alla cultura. Il lavoro meticoloso dei tre ceramisti Adriana Baschieri, Stefano Merli e Paolo Argiolas è completamente nascosto dalle erbacce. E anche il piazzale è impraticabile. Inaugurata il 4 settembre 2020, l’opera è costata ben 50mila euro (fondi stanziati dalla Fondazione di Sardegna). Sull’abbandono dell'altorilievo che riprende i temi delle tre navate della Basilica interviene l’ex sindaco Figus, appassionato di arte e della storia della sua città, che quattro anni fa inaugurò l’opera assieme ai tre artisti: «Doveva essere il biglietto da visita del paese, ecco perché all’epoca il Comune aveva deciso di installare l'opera nella piccola piazza che gli automobilisti incontrano una volta arrivati a Santa Giusta – spiega - Invece c’è chi ha deciso di occultare l’installazione, un pezzo unico nell'Isola ma anche nel panorama ceramista nazionale. Per eliminare l’erba basterebbero un paio d’ore, sembra quasi un dispetto nei confronti di chi ha voluto questa opera. Ho sollecitato un intervento anche in diversi consigli comunali, ma non è cambiato nulla».

Il parco

Figus ricorda poi che non è andata in porto nemmeno la realizzazione del Parco del Romanico, a ridosso dell'altorilievo abbandonato: «La Giunta nel 2019 ha ereditato ben 350mila euro ma anche in questo caso nulla è stato fatto». Per ora è impossibile conoscere le intenzioni del Comune: il sindaco Andrea Casu, contattato telefonicamente, non risponde. Silenzio anche da parte dell’assessora alla Cultura Elena Cossu. ( s.p. )

