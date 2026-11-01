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Tortolì.
02 novembre 2026 alle 00:55

L’opera “Grande sipario” trasloca per il restauro 

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Non è un trasloco. È un restauro atteso, una cura. Domani Tortolì saluta per qualche tempo una delle sue opere simbolo: il “Grande sipario” di piazza Racugno. Chi vive qui lo conosce bene. Quella grande quinta in ferro corten, che disegna ombre diverse a seconda del sole, non è un semplice arredo. È un pezzo di Su Logu de s’iscultura, il museo a cielo aperto che dal settembre 1995, dall’intuizione nata con l’antologica di Mauro Staccioli, ha trasformato la cittadina in una galleria diffusa. Un percorso di oltre otto chilometri di opere monumentali disseminate tra strade, piazze e territorio. Il Grande Sipario di Umberto Mariani è una delle tappe fondamentali, insieme al tempo dell’arte di Maria Lai e al grande Pinocchio. Come ogni opera che vive all’aperto, anche il corten ha bisogno di manutenzione. Vento, pioggia, anni. Il ferro che doveva arrugginire in modo nobile, per proteggersi, va curato. Così domani alle 8 inizieranno le operazioni di smontaggio. Un lavoro delicato, con mezzi di sollevamento e squadre specializzate. L’opera verrà trasferita nel pomeriggio verso la zona industriale, nell’officina di Fein carpenteria, azienda a cui il Comune ha affidato i lavori. Per l’occasione la viabilità nei pressi della piazza subirà alcune modifiche. (ro. se.)

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