L’opera grafica di Aligi Sassu in mostra a Cagliari 

L'opera grafica di Aligi Sassu è al centro di una mostra che sarà allestita a Cagliari da domani. Lo spazio di arte, cultura e confronto gestito dall'associazione Il Cornetto acustico, in via San Giovanni 219, a Villanova, accoglie “El gran Espejo”, dedicata all'illustre pittore, scultore, incisore milanese di origini sarde.

L’esposizione si sofferma sulla sua fervida attività di incisore e litografo da cui emerge uno sguardo visionario, il suo potente dinamismo e il gusto per il colore. Il percorso espositivo si snoda tra una selezione di litoserigrafie ispirate alla Divina Commedia, le celebri linoleografie, acqueforti e acquetinte, di soggetto mitologico, realizzate tutte tra il 1972 e il 1991. «Opere - spiega Antonello Dessì, direttore artistico della mostra - che mettono in risalto la capacità dell'artista di reinterpretare i miti classici, attraverso tinte vivaci e il dinamismo delle figure, per esplorare temi universali come l'eroismo, la ribellione, il sacrificio, e che mettono in luce attraverso la sua cifra visionaria, segni, simboli e valori della contemporaneità». Sarà Simona Campus, critica d'arte e docente di Storia dell'Arte, a inaugurare la mostra che potrà essere visitata fino al 13 ottobre. L'esposizione sarà impreziosita dalle Letture Dantesche di Domenico Fadda.

