L’opera di Giorgio Casu attrae turisti e visitatori 

Corso Garibaldi, ad Arzachena, torna al centro dell’attenzione dopo il battesimo dell’installazione dell’artista Giorgio Casu, ai piedi della chiesa di Santa Lucia. A pochi giorni dall’inaugurazione, la scalinata più social della Sardegna si è popolata di visitatori ed è rimbalzata sulle pagine isolane più seguite di Instagram e Facebook.

Casu ha voluto celebrare la pace e la figura della donna in un momento in cui Paesi come l’Iran, per citarne uno, ne calpestano i diritti.

Il soggetto è Alice, una figura femminile cinta da un filo spinato, simbolo delle vessazioni, ma anche una donna che vuole essere libera. Libera di portare un appariscente gioiello, un trucco accentuato e dei fiori che le donano speranza e libertà. «Il trucco vistoso, i fiori e il gioiello – afferma Casu - rappresentano il diritto di esprimersi». Alice tiene tra le mani un libro, simbolo rivoluzionario, di libertà.

Soddisfatta l’assessora alla Cultura Valentina Geromino: «Questo intervento di arte urbana è un messaggio di pace che vuole essere un omaggio alla speranza. Abbiamo deciso di dedicare l’opera a tutte le donne, in particolare a quelle iraniane che stanno lottando ogni giorno per vedere riconosciuti i loro diritti».