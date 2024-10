L’opera di Atzeni in scena nei tre siti culturali 

Il palazzo dei padri Scolopi, il castello e il museo del pane di Sanluri, luoghi simbolo della città, per due settimane diventano laboratori teatrali, gratuiti ed aperti a tutti.

Il progetto è dell’associazione La Fabbrica Illuminata che torna in città con la residenza artistica “El mistero de Sigismondo Arquer”, opera inedita di Sergio Atzeni. Parte integrante dell’iniziativa sono i componenti del gruppo teatrale “Su Spassiu” e della Compagnia d’armi medioevali, un valore aggiunto per la rappresentazione finale che si terrà nella corte interna del Castello il 27 ottobre. In questi giorni sono attivi i laboratori interamente dedicati alla messa in scena del testo, dove i tutor lavorano con gli attori della residenza.

Il pubblico potrà assistere agli incontri ed essere coinvolto nelle varie fasi di realizzazione del progetto, come accaduto negli anni passati, dove la città è stata l’unica sede del progetto. Il racconto si basa sulla storia di una compagnia circense che arriva col carrozzone in una piazza e racconta la vita e la sventura di Sigismondo Arquer, giurista e letterato, uno dei personaggi importanti della storia del pensiero e della cultura sarda del 1500. ( s. r. )

