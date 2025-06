L’opera d’arte per i bimbi di tutte le guerre 

Il “Muro dei giocattoli” è l’ultima fase di un progetto educativo che ha coinvolto le due classi quinte della Primaria e le due prime e seconde della Secondaria di Serrenti. Il percorso educativo e didattico, curato dalle docenti Annalisa Manca e Sara Carboni, inizia a scuola durante la Giornata della Memoria, con la lettura di alcuni libri sul periodo dell’Olocausto selezionati dalla bibliotecaria Emanuela Porcu, l’ascolto di testimonianze. È così che nasce l’idea del “Wall of toys”. Un’installazione collocata in biblioteca ricorderà i bambini di tutte le guerre. «Attraverso questi oggetti familiari vogliamo mantenere viva la memoria di chi non ha potuto crescere e giocare», sottolinea Manca. Presenti all’inaugurazione anche il sindaco Pantaleo Talloru e la dirigente scolastica Cinzia Fenu: «Questa installazione ha un valore molto forte è un seme di speranza che solo i bambini possono coltivare, guardando con fiducia al futuro». ( i. m. )

