L’Opening day con Campobasso  

Sassari. Un campionato monco a tredici squadre per la rinuncia di Lucca. Un avvio in casa solo nominalmente contro Campobasso il 30 settembre, dal momento che la prima giornata viene giocata da tutte le formazione in un campo unico. La trasferta a Sesto San Giovanni con il Geas promette scintille viste le polemiche dell'anno scorso e quei quarti scudetto di grande agonismo e nervosismo.

Prima partita al PalaSerradimigni il 14 ottobre contro Roma, in realtà la neopromossa Frascati, poi ancora in casa, ma contro Schio, che ha realizzato il triplete vincendo tutti i trofei italiani. Il riposo cadrà alla settima giornata, il 12 novembre e il 10 marzo. La regular season terminerà il 20 aprile. «Un calendario tosto perché abbiamo subito a che fare con sfide belle toste», commenta coach Antonello Restivo, «dovremo essere bravi a farci trovare pronti e partire subito con grande energia. Avremo modo di confrontarci subito con le migliori squadre del campionato. Ad ogni modo ogni partita sarà sempre una battaglia e vogliamo giocarcela con tutti». ( g.m. )

Il calendario

1ª giornata (and. 30/09, rit. 14/1) Sassari-Campobasso; 2ª giornata (8/10, 20/1) Sesto S. Giovanni-Sassari; 3ª giornata (14/10, 28/1) Sassari-Roma; 4ª giornata (21/10, 3/2) Sassari- Schio; 5ª giornata (29/10, 17/2) Ragusa-Sassari; 6 ª giornata (5/11, 2/3) Venezia-Sassari; 7ª giornata (12/11, 10/3) riposa Sassari; 8ª giornata (19/11, 16/3) Milano-Sassari; 9ª giornata (25/11, 24/3) Sassari-Bat- tipaglia; 10ª giornata (3/12, 30/3) Brixia Brescia-Sassari; 11ª giornata (9/12, 7/4) Sas- sari-Virtus Bologna; 12ª giornata (17/12, 13/4) Faenza- Sassari; 13ª giornata (23/12, 20/4) Sassari-S. Martino di L.

