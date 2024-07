L’Open day allo IED con tutti i nuovi corsi 

Torna l’Open day dello IED, l’Istituto Europeo di Design. Nella sua storica sede di Villa Satta, giovedì, a partire dalle 17, verranno presentati i corsi triennali in Product, Media, Fashion e Interior design e Design della comunicazione.

I futuri designer, giovani studenti e professionisti, avranno dunque la possibilità di conoscere tutte le offerte formative e cimentarsi nelle attività pratiche con i docenti. «Si potranno vedere gli allestimenti dei progetti che sono stati fatti durante l'anno dagli studenti, quindi un'esposizione che racconta i corsi di interior design e media design», spiega Carla Serra, responsabile dell’ufficio comunicazione e marketing dello IED. L’evento è quindi pensato per consentire a chi vuole iscriversi ai corsi triennali, di potersi orientare in un percorso di studi in ambito creativo nelle aree del design, della moda e delle arti visive. A differenza dell'Open day tenutosi a gennaio, questa volta non ci saranno però i workshop, cioè i laboratori con i docenti.

In compenso, dopo la presentazione dei corsi triennali, alle 21 ci sarà una sfilata degli abiti realizzati dagli studenti e dalle studentesse al termine del loro percorso di studi. «Per quanto riguarda il corso di fashion design», prosegue Serra, «i partecipanti potranno assistere, accompagnati sia dagli studenti che dai coordinatori dei corsi, al fashion show, il momento conclusivo del lavoro che fanno gli studenti dopo aver terminato il triennio. Questi ultimi presenteranno le loro collezioni realizzate in collaborazione con tre aziende che hanno fornito i tessuti di seconda mano che gli studenti hanno smontato e ricostruito per fare gli abiti».

RIPRODUZIONE RISERVATA