Lookman non va all’allenamento 

MILANO. La frattura tra Ademola Lookman e l'Atalanta continua. Per il secondo giorno consecutivo, l'attaccante nigeriano non si è presentato al Centro Sportivo Bortolotti di Zingonia, saltando nuovamente la doppia seduta di allenamento. Uno scontro che non accenna ad esaurirsi, in attesa di eventuali sviluppi della telenovela protagonista di questa sessione di calciomercato. Dopo il duro attacco via Instagram, Lookman non è intenzionato a fare passi indietro e altrettanto il club bergamasco, fermo sulla propria posizione, che non ha emesso comunicati ufficiali per la nuova assenza. Nessuna notizia è trapelata su un’eventuale multa.

Le posizioni sono cristallizzate. Lookman, che essendo in fase di recupero dallo stiramento al polpaccio potrebbe comunque presentarsi a orari diversi dai compagni, ritiene di aver ricevuto la promessa di poter essere ceduto ovunque lui volesse. L'amministratore delegato Luca Percassi sostiene invece che l'accordo riguardasse soltanto la promessa di lasciarlo andare in un top club europeo, con la necessaria premessa che il giocatore stesso non si sarebbe mai visto in Italia con una maglia diversa da quella dell'Atalanta. Rispetto al rifiuto dell'offerta da 20 milioni presentata dal Psg nell'agosto 2024, ora però la situazione è diversa, perché l’unica offerta (45 milioni complessivi) è arrivata dall'Inter ed è stata rifiutata perché non ritenuta congrua.

E la telenovela continua.

RIPRODUZIONE RISERVATA