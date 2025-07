Lookman, l’Inter ha offerto 40 milioni  ma ne servono 50 

E' sempre Lookman l'uomo del giorno del calciomercato, perché c'è stato un primo vero contatto tra Inter e Atalanta, in cui la Dea ha fatto presente che il prezzo dell'anglo-nigeriano è 50 milioni non trattabili (e non 40 come aveva offerto la controparte dopo aver parlato con gli agenti del giocatore) e che comunque l'intenzione sarebbe quella di vendere il giocatore all'estero e non in Italia. Idea che probabilmente è legata all'interessamento per questo giocatore da parte dell'Atletico Madrid. Intanto la società milanese si concentra sulla trattativa per Leoni: Chivu insiste per averlo, la società vuole assecondarlo, però prima vuole operare una cessione. Il principale indiziato a partire rimane Bisseck. Dovrebbe invece rimanere dov'è Calhanoglu: «Resta all'Inter», le parole del suo agente, Gordon Stipic-Wipfler. A Como, dove la società ha già speso oltre 100 milioni, l'allenatore Fabregas si è lasciato andare a una battuta: «Messi al Como? Non si sa mai...», frutto soprattutto dell'amicizia che lo lega alla Pulce. Dovrebbe invece arrivare a breve Morata, ma il tecnico ha chiesto ancora l'acquisto di due difensori e possibilmente di un portiere. Cutrone potrebbe andare al Genoa, mentre Fellipe Jack non va più al Catanzaro e invece rimane in rosa.

Sancho non è stato convocato dal Manchester United per la tournee negli Usa, così come Garnacho, e la notizia riaccende l'interesse rispettivamente di Juventus e Napoli, anche se nel caso dell'argentino il diretto interessante preferirebbe rimanere in Premier. Per questo il club campione d'Italia non tralascia la pista Chiesa, la cui situazione è seguita con interesse anche da Roma e Milan (che pensa sempre anche a come far arrivare Vlahovic dalla Juventus, che se cederà il serbo potrebbe andare su Nunez del Liverpool). Tornando a Sancho, il suo eventuale arrivo in Italia è complicato dal fatto che in Inghilterra ha un ingaggio di 15 milioni a stagione, quindi per sbarcare in bianconero dovrebbe dimezzarselo o spalmarlo in più anni. A Rio c'è Wesley che dovrebbe andare alla Roma ma intanto è stato convocato dal tecnico del Flamengo Filipe Luis per la partita di campionato di oggi contro il Bragantino RB, segnale che il giocatore non verrà ceduto se prima non viene trovato un sostituto all'altezza.

