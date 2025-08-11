Lookman-Inter telenovela dell’estate 

Vicenda Lookman bloccata e Inter ancora alla finestra. L’attaccante dell’Atalanta avrebbe lasciato il Portogallo per rientrare nella sua casa a Londra, proseguendo un programma di lavoro individuale, e la rottura col suo club è ormai evidente: dopo aver trovato un’intesa di massima con i nerazzurri di Milano per un contratto quinquennale da 4,5 milioni netti a stagione, il giocatore ha interrotto ogni rapporto operativo con la Dea senza fornire certificati medici a giustificare dell’assenza. Così lo stallo continua.

I bergamaschi hanno ribadito che l’accordo verbale col calciatore riguardava esclusivamente una sua possibile cessione all’estero e che tempi e modalità dell’eventuale trasferimento restano sotto il loro controllo. L’ultima offerta interista, arrivata a 42 milioni più 3 di bonus, non è bastata a sbloccare la trattativa e non sono arrivati rilanci. Intanto il Pallone d’oro africano continua ad allenarsi da solo per smaltire i postumi di un problema al polpaccio, con una condizione fisica che comunque vada a finire la telenovela attuale difficilmente gli permetterà di essere pronto per il via del campionato.

In casa Inter nel frattempo qualcosa sembra muoversi sul fronte delle uscite, visto che nelle ultime ore è circolata l'indiscrezione per cui il Galatasaray avrebbe messo nel mirino il difensore francese Pavard la cui partenza potrebbe far riaprire il dialogo con il Parma per Leoni. In attesa di novità ci sono anche Taremi e Asllani: in caso di addio dell’albanese potrebbe prendere quota la candidatura del danese Frendrup dal Genoa. In tutto questo il tecnico Chivu prepara l’amichevole di oggi allo U-Power Stadium col Monza, penultimo test prima dell’esordio ufficiale in Serie A. Attenzione soprattutto al reparto avanzato, perché gli attaccanti hanno mostrato segnali incoraggianti: Lautaro e Thuram hanno ben figurato contro il Monaco a Montecarlo, mentre Pio Esposito e Bonny hanno avuto un ottimo impatto da subentrati. Resta qualche punto interrogativo sulla tenuta difensiva, visto che contro Under 23 e Monaco, complice probabilmente il carico di lavoro, la squadra è apparsa a tratti troppo lunga, lasciando spazio a ripartenze pericolose degli avversari.

Sul fronte infortuni sono vicini al rientro il difensore Bisseck e il centrocampista Zielinski, mentre per Frattesi il recupero completo è previsto in tempo per la prima di campionato. Con o senza Lookman, Chivu e l’Inter dovranno farsi trovare pronti: il conto alla rovescia verso la nuova stagione è quasi finito.

