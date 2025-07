Lookman: altro no dell’Atalanta all’Inter 

L’Atalanta non molla. Ieri l’Inter ha presentato una nuova proposta per Lookman arrivando a offrire 45 milioni comprensivi di bonus, ma la Dea ha ribadito che per meno di 50 non lascerà partire il calciatore. A meno che nel discorso non venga inserito Pio Esposito, sul quale il presidente Marotta non è disposto ad ascoltare richieste. Confermato anche l’interessamento per Leoni del Parma, ma finora non ci sarebbero stati discorsi concreti. Bisseck ha fatto sapere che non vuole muoversi da Appiano Gentile e probabilmente verrà accontentato.

La Juventus non ha rinunciato all’idea Nunez, nonostante la richiesta del Liverpool di 60 milioni, e non molla la pista Sancho sulla quale si è inserito anche il Borussia Dortmund. La Signora valuta le offerte dell’Al Ahli per Nico Gonzalez e dell’Everton per Douglas Luiz.

In quest’ultimo caso si ipotizza che i Friedkin potrebbero prendere il brasiliano per la loro società inglese e poi girarlo in prestito alla Roma. Il tecnico dei giallorossi Gasperini pensa anche a Kessie ma l’ingaggio dell’ex milanista ora in Arabia Saudita è oltre i parametri del club. Intanto si cerca di capire se la proposta fatta da alcuni mediatori a nome del Besiktas per Dovbyk abbia qualcosa di concreto.

Fra le società più attive c’è anche il Bologna, che per sostituire Ndoye pensa all’altro svizzero Okafor, tornato al Milan dopo aver vinto lo scudetto a Napoli, e a Pessina: il capitano del Monza ha fatto sapere di essere disposto a dimezzarsi l’ingaggio. Il ds Sartori è anche su Miller, 18enne talento scozzese del Motherwell. In uscita c’è Posch, che dovrebbe andare all’Amburgo.

Il Milan cerca un centravanti, nonostante abbia in rosa Gimenez, e il candidato principale è sempre Vlahovic. Intanto il ds Tare sta finalizzando la cessione di Bennacer all’Al Ittihad. La Cremonese ha preso Baschirotto dal Lecce e ora punta su Sanabria del Torino, mentre Chiesa, in uscita dal Liverpool, è nel mirino di Fulham e Celtic Glasgow.

