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L’anteprima a Orani
08 novembre 2026 alle 00:21

“Looking for Nivola” Il doc di Peter Marcias 

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«Qualsiasi cosa mi sia successa, ma anche se mi avessero fatto andare sulla Luna con gli astronauti, il fatto di essere nato in Sardegna sarebbe rimasta sempre la cosa più straordinaria e più preoccupante per me». Le parole di Costantino Nivola restituiscono il filo che ha attraversato la serata andata in scena Orani: il legame profondo con la Sardegna e con la propria terra.
Nell’ex capannone Val Chisone di Istolo, l’anteprima nazionale di “Looking for Nivola”, il film di Peter Marcias dedicato all’immenso artista, ha richiamato un pubblico numeroso. Le due proiezioni sono state accolte da una partecipazione ampia e calorosa.
La serata ha riportato al centro la vicenda personale e creativa di uno dei più importanti artisti sardi. Il percorso internazionale di Nivola non ha mai interrotto il rapporto con le sue origini: un legame che continua a parlare al presente e che, a Orani, assume un significato particolare. Qui la sua storia appartiene alla memoria della comunità e continua a essere occasione di incontro e riconoscimento.

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