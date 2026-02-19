VaiOnline
Cinema.
20 febbraio 2026 alle 00:17

“Looking for Nivola” corre ai Nastri d’Argento 

Ogni artista è un viaggiatore, ma pochi hanno saputo intrecciare le proprie radici con l’universo contemporaneo come Costantino Nivola. Sulle orme di questa inquietudine poetica prende forma un racconto cinematografico che ne rivela l’animo e l’eredità. “Looking for Nivola (Cercando Nivola)”, il film documentario di Peter Marcias che svela l’anima universale dell’arte tra la Sardegna, New York e la luce del futuro, è stato selezionato ai Nastri d’Argento.

La ricerca

Questa avventura straordinaria, umana e artistica, è al centro deò film documentario “Looking for Nivola (Cercando Nivola)”, firmato da Peter Marcias, regista noto per le sue opere di grande profondità culturale e sociale. Marcias, accompagnato dalla colonna sonora originale di Enzo Favata, conduce lo spettatore in un viaggio intimo attraverso luoghi, testimonianze e materiali d’archivio, restituendo un ritratto vivido e appassionato di un artista capace di trasformare la materia in poesia. Il film esplora i molteplici aspetti della vita e dell’opera di Nivola: il legame indissolubile con la Sardegna, l’influenza internazionale, la rivoluzionaria tecnica del sandcasting e la voce di familiari, colleghi e studiosi che ne raccontano l’eredità artistica e culturale.

Una favola moderna

La vita di Costantino Nivola ha il fascino di una moderna favola, intrecciando radici, luce e materia. Nato nel 1911 a Orani, piccolo paese della Sardegna rurale, Nivola trasforma la fatica e l’umiltà della sua infanzia in un linguaggio universale fatto di sculture, bassorilievi e sperimentazioni artistiche. L’incontro con l’architetto Giuseppe Pagano segna il suo percorso: da Olivetti negli anni Trenta fino all’esilio a New York, dove la relazione con Le Corbusier e la creazione della tecnica rivoluzionaria del ‘sandcasting’ (una procedura che utilizza matrici di sabbia modellata per dare forma al cemento: la sabbia viene plasmata come negativo, quindi riempita di materiale e trasformata, con gestualità quasi pittorica, in bassorilievi e sculture che uniscono artigianato e modernità) cambiano la storia dell’arte pubblica contemporanea. Nei suoi lavori risuonano i temi della madre, del costruttore, della vita comunitaria e del rinnovamento: reinterpretando la tradizione sarda in chiave moderna, Nivola costruisce ponti di senso tra artigianato e avanguardia. Le sue opere in terracotta, marmo e bronzo diventano celebrazione della forza generatrice della donna e della natura, rendendo la sua produzione un crocevia tra origini e innovazione.

Le riprese

Il film documentario, girato a New York e in parte ad Orani, è prodotto da Ultima Onda, Sky Survey System, Ganesh,Eolo, Ars Arte Condivisa e Monica Mureddu con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Fondazione Nivola, Museo Nivola, Cineteca Sarda Società Umanitaria. ( red. spett )

