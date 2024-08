L’Onu: «Israele fermi le operazioni militari in Cisgiordania»  

Tel Aviv. La vasta operazione antiterrorismo lanciata mercoledì notte da Israele in Cisgiordania sta suscitando nuovi timori che la crisi in Medio Oriente possa allargarsi ulteriormente. E anche se la presenza di due soli battaglioni dell'Idf tra Tulkarem e Jenin e tutto il resto delle divisioni militari a Gaza e in piccola parte al confine con il Libano non inducono a pensare che Gerusalemme voglia spostare il focus sul fronte orientale, ieri si è fatto sentire direttamente il segretario generale dell'Onu. «Gli ultimi sviluppi nella Cisgiordania occupata, compreso il lancio di operazioni militari su larga scala da parte di Israele, sono profondamente preoccupanti. Condanno fermamente la perdita di vite umane, anche di bambini, e chiedo l'immediata cessazione di queste operazioni», ha scritto su X Antonio Guterres dopo che mercoledì la portavoce dell'Alto commissariato Onu per i diritti umani Ravina Shamdasani aveva avvertito che il blitz nella West Bank «rischia di aggravare seriamente una situazione già catastrofica».

L'operazione israeliana è stata anche l'occasione per Hamas di rilanciare minacce di «guerra aperta» tornando ai vecchi metodi degli attentati kamikaze che producono vittime civili e caos. «Vogliamo tornare alle operazioni suicide. Ripeto il mio appello a tutti a partecipare su più fronti alla vera resistenza contro l'entità sionista», ha detto Khaled Meshaal, alto funzionario politico del gruppo islamista, parlando a una conferenza a Istanbul.

