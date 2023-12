L’Onu: «Gaza vicina alla catastrofe» 

Tel Aviv. Hamas ha avvertito Israele che nessun ostaggio sarà rilasciato senza «negoziati mirati», mentre il premier Benyamin Netanyahu ha lanciato un ultimatum ai miliziani ad arrendersi piuttosto che «morire per Yahya Sinwar», il capo della fazione a Gaza. Al 65esimo giorno di guerra inoltre, l’Onu e le sue organizzazioni sono tornate ad attaccare Israele per la situazione umanitaria nella Striscia ormai prossima «alla catastrofe» e dove metà della popolazione, secondo il vicedirettore del Programma alimentare mondiale Carl Skau, «muore di fame».

La denuncia

«Stiamo correndo un serio rischio di collasso del sistema umanitario, la situazione si sta rapidamente trasformando in una catastrofe con implicazioni potenzialmente irreversibili per i palestinesi», ha denunciato il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, criticando anche lo stallo del Consiglio di Sicurezza dopo il veto posto dagli americani alla risoluzione che chiedeva un cessate il fuoco immediato. Una tregua vitale anche secondo l'opinione del capo dell'Unrwa, Philippe Lazzarini, che ha parlato di «inferno sulla terra» per descrivere lo scenario di Gaza. Proprio sulla situazione nella Striscia si sono confrontati in una tesa telefonata di 50 minuti Netanyahu e Vladimir Putin, la prima dallo scorso 10 ottobre. Il primo ha espresso al presidente russo disappunto per le posizioni di Mosca all'Onu contro Israele e per le «pericolose» relazioni intrattenute con l’Iran. Mentre lo zar è tornato a criticare le «terribili conseguenze» della guerra sui civili. Per Netanyahu ad ogni modo siamo «all'inizio della fine di Hamas. Ai terroristi - è stato l’appello lanciato dal premier israeliano - dico che è finita, non morite per Sinwar, arrendetevi adesso». «Negli ultimi giorni - ha spiegato - decine di loro si sono arresi di fronte alle nostre forze, gettando le armi e consegnandosi ai nostri eroici combattenti». «I membri dell'ala militare di Hamas - gli ha risposto Izzat a-Risek, un dirigente della fazione che vive all'estero - non conoscono la parola resa». Sui social intanto sono state diffuse nuove immagini di palestinesi arrestati dai soldati o che si sono arresi. Foto e video che Hamas ha definito «una messa in scena».

RIPRODUZIONE RISERVATA