L’Onu chiede un’inchiesta sulle violazioni dei diritti umani  

Tel Aviv. Nella guerra tra Israele e Hamas a Gaza c’è già uno sconfitto: il diritto internazionale. E l’Onu, tra veti incrociati e accuse reciproche tra i membri, cerca di ricordarne a tutti l’esistenza. L’Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Turk ha chiesto un’inchiesta internazionale, denunciando le violazioni di un conflitto asimmetrico nel quale ci sono pochi morti tra i militari e troppi tra i civili. «Accuse estremamente gravi di violazioni multiple e profonde del diritto internazionale umanitario, chiunque le abbia commesse, richiedono indagini rigorose e piena responsabilità», ha dichiarato Turk a Ginevra, sottolineando che «è necessaria un’indagine internazionale» e dicendosi preoccupato per «l’intensificazione della violenza e la discriminazione contro i palestinesi nella Cisgiordania, compresa Gerusalemme est».

Per Turk «è evidente che da entrambe le parti alcuni vedono l’uccisione di civili come un danno collaterale accettabile o come un’arma di guerra deliberata e utile. Questo è un disastro umanitario e un attacco ai diritti umani». Parole nel vuoto. L’ambasciatrice israeliana alle Nazioni Unite a Ginevra Meirav Eilon Shahar ha chiuso ogni porta. Il diritto internazionale, ha scandito, non è «un patto suicida» che consente alle «organizzazioni terroristiche di beneficiare di un costante sostegno internazionale». Immediata e durissima la risposta dell’ambasciatore palestinese Ibrahim Khraishi. «Dovreste svegliarvi in questa stanza. Questo è un massacro, un genocidio, e lo vediamo in tv. Non può continuare». I civili, a Gaza, non hanno scampo. E infatti ieri è stato ucciso un altro operatore dell’Unrwa, l’Agenzia dell’Onu per i rifugiati.

