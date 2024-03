L’Onu a Israele: «La fame è un crimine di guerra» 

L'Onu mette in guardia Israele sulla carestia nella Striscia di Gaza, a quasi sei mesi dall'inizio del conflitto: la fame usata come arma è un crimine di guerra. Questa la sostanza del discorso fatto dall'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, in un'intervista alla Bbc. Per Türk, Israele ha una responsabilità significativa nella catastrofe umanitaria in corso in Palestina ma la cosa più grave è il suo eventuale utilizzo da parte dello Stato ebraico. «Se l'intento di affamare la popolazione della Striscia fosse dimostrato - ha avvertito l’alto commissario – questo equivarrebbe a un crimine di guerra. Tutti i miei colleghi responsabili di organizzazioni umanitarie - ha incalzato Turk - continuano a dirmi che gli aiuti vengono ostacolati».

Ancora dall’intervista della Bbc: «Israele, e i fatti parlano da soli, ne è colpevole in misura significativa. Capisco che occorra fare i controlli, ma questi non possono richiedere giorni e giorni», ha chiarito riferendosi ai camion di aiuti in attesa al valico di Rafah. In una nuova ordinanza nell'ambito del caso aperto dal Sudafrica per l'accusa di genocidio, anche la Corte internazionale di giustizia ha posto l'accento sulla fame che «sta arrivando» a Gaza. E al Governo Netanyahu è stato ordinato di «garantire un'assistenza umanitaria urgente» ai palestinesi della Striscia, dove «è cominciata la carestia».

RIPRODUZIONE RISERVATA