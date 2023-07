Longo Borghini freccia tricolore 

A Borgo Val di Taro, a pochi metri da dove Davide Formolo si laureò campione d’Italia nel 2019 (Fabio Aru 11°, in gara anche Orlando Pitzanti), ha brillato un’altra maglia tricolore. Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek) ha “fulminato” in volata l’americana Veronica Ewers e la maglia rosa Annemiek Van Vleuten, al termine dei 134 km della quarta tappa del Giro Donne, scattata da Fidenza. Con il gruppo inseguitore arrivato a 40” e gli abbuoni, l’olandese della Movistar ha ulteriormente rafforzato il primato in una classifica che la vede dominare con 49” sulla campionessa italiana, 53” sulla statunitense della EF e 1’33” sulla danese Cecilie Ludwig. Marta Cavalli (Fdj- Suez) è a 1’39” come Erica Magnaldi, mentre Gaia Realini ha un ritardo di 1’43”.

Ieri, dopo diversi tentativi di fuga, l’ultimo dei quali proprio di Ewers, l’attacco decisivo delle due fuoriclasse sul gpm di Strela, dove hanno ripreso la fuggitiva e sono andate a giocarsi la vittoria sul rettilineo in leggera salita. Il Giro Donne sembra già avere una padrona, a cinque tappe dalla conclusione di Olbia. Oggi la quinta frazione, Salassa-Ceres 105,6 km. ( c.a.m. )

