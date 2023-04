Longevità, un’esperienza per tutti 

In Ogliastra alla ricerca dell’elisir di lunga vita. Dal 19 al 23 aprile si terrà tra Tortolì, Perdasdefogu e Urzulei la cinque giorni “Cent’anni insieme! Giornate di turismo esperienziale tra i segreti della longevità”. Convegni, talk, proiezioni di film, escursioni e laboratori di cucina aperti a tutti.

Studi e talk

Si parte dall’istituto alberghiero di Tortolì il 19 aprile alle 11 con “La longevità attraverso la filmografia”, un evento per gli studenti. Life style of long life è il titolo del convegno che si terrà a Perdasdefogu il 20 aprile in biblioteca. «La ricerca sia nel mondo accademico sia in quello sanitario sta manifestando un interesse sempre più marcato per la longevità. – ha spiegato Nanni Usai della Fondazione Blue Zone – Saranno ospiti gli assessori regionali alla Sanità Carlo Doria e al Turismo Gianni Chessa, perché uno degli obiettivi è costruire occasioni di lavoro attraverso la promozione turistica, creare un turismo sostenibile con i prodotti del territorio». Tanti gli interventi nel corso della mattinata: dall’antropologa Alessandra Guigoni del Comitato tecnico scientifico dell’osservatorio internazionale longevità, a Flavio Cabitza dell’Associazione per la tutela dell’identità ogliastrina, al direttore di Coldiretti Nuoro Alessandro Serra. Nella serata si proseguirà con i talk. Il primo sarà tenuto dal professor dell’ateneo cagliaritano Germano Orrù su “Il segreto della longevità dei sardi dai batteri della bocca”, mentre il secondo, sul tema “Conoscere la longevità attraverso il turismo sostenibile: valorizzazione delle culture locali e innovazione digitale al servizio della salute”, verrà condotto dalle ricercatrici dell’università di Sassari Elisa Lai e Benedetta Pische.

Cibo sano

Il 21 e il 22 aprile ci si sposterà al convitto di Tortolì dove si parlerà di cibo e si terranno i laboratori della longevità curati dagli chef Mercedes Lilliu e Piergiorgio Cardia. Degustazioni, esposizioni dei prodotti tipici, dai vini ai formaggi, alla pasta fresca ai salumi, e l’incontro dell’Its Blue Zone con le imprese del territorio. «C’è un interesse sempre maggiore su quali elementi legati all’enogastronomia favoriscano una vita più salubre e più longeva – ha concluso Usai – dentro questi laboratori c’è poi tutta la formazione che l’alberghiero eroga abitualmente ai suoi studenti». Il 22 si chiuderà in musica con il concerto di Gavino Murgia. Il 23 aprile escursione nel Supramonte di Urzulei.