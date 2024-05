Longevità, la rete dei Comuni 

È necessario fare rete tra le comunità “Blue Zone” per valorizzare le eccellenze dei territori. In modo da trasformare in positive ricadute concrete un fenomeno, quello della longevità di alcune comunità sarde, ormai di rilevanza internazionale. È quanto emerso sabato a Baunei, in un incontro organizzato dal presidente dell’Osservatorio Sardinia Blue Zone, Roberto Diana, e da Claudia Porcu, direttrice del Progetto di promozione Sardinia Blue Zone, «per fare il punto sulla situazione delle ricerche scientifiche e per programmare strategie di valorizzazione del marchio Blue Zone, regolarmente registrato nove anni fa e ormai un vero e proprio brand con enormi potenzialità».

I risultati

In una sala gremita hanno parlato studiosi, ricercatori e alcuni sindaci dei “paesi certificati Blue Zone” (attualmente sette, Arzana, Baunei, Seulo, Talana, Teulada, Urzulei, Villagrande). Gianni Pes, scopritore della Blue Zone, ha riassunto vent’anni di ricerche. «Quando ho iniziato a diffondere i primi risultati tanti studiosi mettevano in dubbio i dati raccolti, ora la Blue Zone è una realtà riconosciuta a livello internazionale – ha raccontato Pes – anche se ancora oggi c’è chi tenta di ridimensionare la qualità delle ricerche effettuate in Sardegna mettendo in dubbio l’attendibilità della documentazione conservata nei paesi sardi; pseudo studiosi che non hanno idea di come, nei secoli, nascite e decessi siano stati meticolosamente registrati negli archivi ecclesiastici e comunali».

Pes ha inoltre evidenziato come ormai sia riduttivo collegare il concetto di longevità solamente al numero dei centenari presenti in un determinato territorio, «poiché la longevità di una popolazione va calcolata tenendo conto anche del numero degli ultra ottantenni e ultra novantenni». Sugli aspetti culturali e psicologici del fenomeno longevità si è soffermata la professoressa Daniela Jopp, psicologa dell’Università di Losanna, che ha mostrato i dati raccolti in Ogliastra lo scorso mese di novembre somministrando a diversi centenari questionari appositamente elaborati.

La proposta

Gli aspetti genetici sono stati ricordati dal professor Paolo Francalacci, genetista dell’Università di Cagliari. Andrea Corriga, in passato coordinatore del Progetto Longevità, ha sottolineato l’importanza di far conoscere il marchio Sardegna all’estero. In chiusura il sindaco di Seulo Enrico Murgia, il sindaco di Talana Christian Loddo e il ricercatore di Teulada Salvatore Loi hanno raccontato il percorso ventennale che ha portato le loro comunità alla certificazione di “Paesi Blue Zone”, concordando sulla necessità di dare concretezza all’idea di fare rete nel segno del marchio “Sardinia Blue Zone”.

RIPRODUZIONE RISERVATA