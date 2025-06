Longevità, la missione thailandese 

Ventitré medici provenienti dalla Thailandia hanno scelto Urzulei come tappa principale del loro viaggio di studio dedicato ai segreti della longevità. Il paese ai piedi del monte Gruttas, noto per l’elevata concentrazione di centenari rispetto alla popolazione e l’alta qualità della vita, è stato inserito nell’itinerario scelto dagli studiosi per approfondire gli aspetti legati all’alimentazione, allo stile di vita e alla cultura locale. I fattori che secondo i massimi studiosi contribuiscono alla lunga aspettativa di vita degli abitanti. Nel gruppo di medici asiatici anche un esperto della Commissione sanità pubblica del Senato thailandese.

Ad accoglierli e guidarli durante la visita è stata l’associazione culturale Beranu, attiva nella promozione del patrimonio etnografico e della memoria storica del paese. L’esperienza, autentica e coinvolgente, è stata arricchita dai racconti delle famiglie locali, offrendo ai visitatori un’immersione diretta in uno stile di vita sobrio, sostenibile e profondamente radicato nei valori della comunità.

«È stato un onore accogliere questi professionisti della salute, che hanno riconosciuto in Urzulei un esempio vivente di equilibrio tra tradizione, alimentazione e relazioni umane», ha dichiarato Michela Serra, vicepresidente dell’associazione Beranu.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di scambio culturale e un’opportunità per valorizzare Urzulei come meta di turismo esperienziale e simbolo di longevità.

