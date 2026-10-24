Longevità, il primato è confermato 

Scavare nel passato per capire i segreti della lunga vita dei villagrandesi. Ricostruire gli alberi genealogici delle famiglie del paese ancorato al Gennargentu. Si chiama Villagrande e Villanova Strisaili alle radici della longevità in Sardegna, il progetto appena lanciato dal Comune coinvolgerà a tutto campo la popolazione. Si tratta di uno studio capillare della comunità Villagrandese e interesserà sia i residenti sia i non residenti attraverso il quale si ricomporrà l'intero percorso demografico e genealogico di ogni famiglia dal 1866 fino ad oggi. L'obiettivo è comprendere un fenomeno che finora ha fatto registrare numeri eccezionali in paese.

Ricostruzione

I cittadini saranno i protagonisti attivi del progetto multidisciplinare. Le fasi progettuali comprenderanno la ricostruzione delle genealogie (con testimonianze dirette e indirette riguardanti il proprio nucleo familiare) ma anche la ricostruzione della vicenda demografica, storica e personale di tutti quei longevi villagrandesi che hanno contribuito alla certificazione della prima Comunità al mondo con il più alto indice di longevità maschile.

Ed ancora la partecipazione dei cittadini si esplicherà nella raccolta e catalogazione del materiale documentario e fotografico che potrà essere messo a disposizione dagli stessi oltre al contributo che potranno dare nella ricostruzione dei diversi soprannomi utilizzati.

La conferma

Il progetto è stato presentato in aula consiliare dove era presente anche il cittadino onorario Michel Poulain, demografo belga e studioso di longevità. «Dagli studi condotti in tutto il mondo – ha spiegato il professore - Villagrande è l'unico paese in cui sia gli uomini che le donne vivono più a lungo e quindi conferma il record mondiale della longevità maschile». Un primato straordinario che ha attirato spesso nel paese giornalisti, studiosi e tv da tutto il pianeta interessati a trovare gli ingredienti dell'elisir di lunga vita. Centenari e novantenni non hanno mai lesinato consigli, storie straordinarie e sorrisi, ma il segreto non è stato ancora svelato.

Il sindaco

«Su un tema che talvolta assume toni controversi – ha detto il sindaco Alessio Seoni - la nostra comunità ha deciso di procedere in modo rigoroso: usare dati certi, incontrovertibili e certificati. Una volta certificati i dati si passerà alle ricostruzioni genealogiche, e poi alla ricerca storica e culturale». Un progetto di tutti e per tutti, "Alle radici della longevità. Identità, memoria di una grande comunità Ogliastrina", unirà ancora di più gli abitanti. «Se fare ricerca è appassionante, farla tutti insieme, ciascuno secondo le proprie attitudini e interessi, sarà entusiasmante - ha concluso Seoni - Un metodo che vorremo diventasse buona prassi da condividere con tutto il territorio, per capire meglio noi stessi e le nostre comunità, non per banalizzarla secondo logiche commerciali».

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