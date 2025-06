Longevità e segreti, dal Giappone a casa Letizia 

Il filo rosso che lega il Giappone alla Sardegna è la presenza di due delle cinque Blue Zone, aree del pianeta dove l’aspettativa di vita è più alta rispetto alla media mondiale. E proprio dal Sol Levante è arrivata un’equipe di studiosi della longevità che ha fatto tappa alla casa anziani Letizia di Perdasdefogu. Il clinical professor Kazuo Muta, delle Fukuoka University faculty of medicine e della Kyushu university school of medicine, è stato accolto insieme al suo staff dal personale della cooperativa Aldia. Protagonisti dell’incontro i dolci vecchini, tra cui zio Vittorio Spanu, 104 anni. Tra gli argomenti trattati le diversità culturali, l’alimentazione e gli stili di vita adottati nelle due zone a confronto. Se in Giappone ci si nutre principalmente di prodotti marini come alghe e pesci in Italia prevale la dieta Mediterranea ha sottolineato il professore. Tuttavia il dna ci mette lo zampino e come ha aggiunto Kazuo Muta: «L’alimentazione come gli stili di vita danno un grande contributo all'elisir di lunga vita il resto è genetica». Perdasdefogu, due Guinness World Record, uno per la più longeva famiglia al mondo, i Melis, e l’altro per la più altra concentrazione a livello globale di centenari, continua ad attrarre studiosi alla ricerca dei segreti della longevità ancora celati negli occhi sorridenti di chi ha spento cento e più candeline.

