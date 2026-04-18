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19 aprile 2026 alle 00:26

Longevità e salute, esperti a confronto 

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Invecchiamento attivo e nuove politiche per la longevità. Saranno i temi al centro del Congresso provinciale della Fap (Federazione anziani e pensionati) Acli, in programma giovedì alle 17.30 nella sede di via Roma.

Prevenzione

L’appuntamento, dal titolo “Fap: un ponte tra passato e futuro”, rappresenta un momento fondamentale di confronto e partecipazione, in un contesto demografico che vede la Sardegna tra le regioni più esposte al progressivo invecchiamento della popolazione. Già oggi gli over 64 rappresentano una quota significativa dei residenti, destinata a crescere nei prossimi anni, rendendo sempre più urgente ripensare modelli di welfare, prevenzione e inclusione.

Vità sociale

In questo scenario, la Fap Acli rilancia con forza il tema dell’invecchiamento attivo, inteso non solo come benessere fisico, ma come piena partecipazione alla vita sociale, culturale e comunitaria. Un impegno che si traduce anche nella ripartenza del progetto “Attivi insieme: la strada per la longevità”, iniziativa che nello scorso anno ha coinvolto numerosi anziani del territorio attraverso attività mirate al benessere cognitivo, psicologico e relazionale.

Al voto

Nel corso dell’assemblea saranno inoltre eletti il nuovo Comitato provinciale della Fap Acli e i delegati al congresso regionale e nazionale. I lavori avranno inizio alle 17.30.

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