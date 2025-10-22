Lonely Planet: «L’Isola meta del 2026» 

La Sardegna per la prima volta fra le 25 migliori destinazioni turistiche al mondo per il 2026, segnalate da Lonely Planet, la bibbia del turismo, grazie alla sua combinazione di un’offerta, ampia e accogliente, di mare e spiagge, archeologia e cultura, turismo attivo e tradizioni, slow tourism e ambiente. L’Isola rientra dunque nelle pubblicazioni come “Best In Travel” come unica regione in Europa.

L’esperienza

Un prestigioso riconoscimento, nato dall’attenta osservazione di Lonely Planet International, editore leader mondiale nel travel, che suggerisce le migliori destinazioni, idee e itinerari per godere di territori e attrattive adatte a diverse tipologie di ospiti e improntate al massimo rispetto della sostenibilità ambientale e dell’accessibilità per tutti. I temi della vacanza includono il turismo attivo, con i suoi attrattori per escursionisti, appassionati della bicicletta o degli sport d’acqua (vela, canoa, nautica), camminatori, free climber e curiosi, che potranno immergersi fra bellezze naturalistiche e i borghi più belli dell’Isola, i cibi tipici e le incredibili emozioni di panorami meravigliosi.

Non solo mare

Nelle pubblicazioni “Best In Travel 2026”, l’Isola viene proposta con i propri tesori, dalle eccellenze dell’artigianato artistico ai prodotti enogastronomici, culturali e archeologici, confermando la propria collaborazione con l’editore più prestigioso al mondo nel settore dei viaggi. Con la Sardegna, tra le migliori mete del 2026 vengono segnalati le valli glaciali e i laghi turchesi del Tagikistan, i safari autentici nell’incontaminato Botswana, le dune del Grande Erg Orientale in Tunisia, le balene e delfini alle Azzorre. Destinazioni consigliate dalla nuova edizione di Best in Travel, il volume che da più di dieci anni è un riferimento fondamentale per i viaggiatori e che quest’anno cambia il proprio format proponendo cinquanta proposte di viaggi da vivere nel prossimo anno, 25 luoghi imperdibili e 25 esperienze da vivere, selezionati dagli autori e dal team Lonely Planet nelle loro ricerche nei cinque continenti. «Un grande risultato per l’Isola», dice l’assessore al turismo Franco Cuccureddu. «Si è riusciti a ottenere questo risultato perché la Sardegna non è più identificata solo come mare, ma come luogo di esperienze di tipo enogastronomico, escursionistico, di turismo attivo, borghi e tanto altro».

