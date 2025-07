Londra riconoscerà la Palestina 

Londra. Dopo settimane di cautele, stretto tra il pressing di Emmanuel Macron e il timore dell’ira di Donald Trump, il premier inglese Keir Starmer cede alle richieste, sempre più esplicite, di ministri e parlamentari laburisti. «Il Regno Unito riconoscerà lo Stato palestinese a settembre, prima dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite», annuncia il primo ministro, a meno che Israele non adotti misure sostanziali per porre fine alla «situazione spaventosa» a Gaza e non soddisfi altre condizioni, come il cessate il fuoco. Dopo la Francia, la Gran Bretagna diventerà il secondo Paese del Consiglio di sicurezza dell’Onu, la seconda nazione del G7 e la 149ª a riconoscere lo Stato palestinese. Una mossa che serve in primo luogo a mettere pressione a Israele perché metta fine alla guerra a Gaza e alla tragedia umanitaria che conta ormai 60mila morti e i vivi ridotti alla fame. «È una ricompensa per Hamas e compromette gli sforzi per raggiungere» la tregua, si indigna Israele. «Insieme riapriamo la prospettiva di pace», gioisce invece Macron.

La decisione

Alla fine sir Starmer, che ha richiamato i ministri dalle ferie per una riunione di emergenza, si è accodato con un annuncio seppur condizionato. Mentre Friederich Merz resta dell’idea di una soluzione «negoziata». Ma il cancelliere cristiano-democratico non deve rispondere all’interno del suo governo e del suo partito all’onda pro-Palestina che è montata dentro il Labour e nella società civile. Un pressing che ha spinto il premier inglese a sfidare le ire di Donald Trump. «Ho sempre detto - ha chiarito Starmer - che avremmo riconosciuto uno Stato palestinese come contributo a un autentico processo di pace, in un momento in cui avrebbe avuto il massimo impatto sulla soluzione dei due Stati. Ora che questa soluzione è minacciata, è tempo di agire». E, anticipando le critiche israeliane di fare il suo gioco, il premier inglese chiede ad Hamas di rilasciare gli ostaggi rimasti.

L’asse

Parigi, Londra e Berlino hanno ormai creato un asse per mettere fine alla guerra nella Striscia, muovendosi come fanno già per la coalizione dei Volenterosi per l’Ucraina. Giovedì della prossima settimana, annuncia Merz, i ministri degli Esteri di Francia, Gran Bretagna e Germania andranno insieme in Israele per chiedere la fine delle operazioni militari nella Striscia e un’immediata apertura dell’ingresso degli aiuti a Gaza. E pur facendo proprie le critiche delle organizzazioni internazionali sulla scarsa utilità del lancio di cibo per via aerea, oggi due aerei tedeschi porteranno aiuti, venerdì sarà la volta di Parigi con 40 tonnellate mentre la Gran Bretagna si era da subito accodata all’iniziativa non appena Israele aveva dato il via libera. Si muove invece contro il governo israeliano l’Olanda che ha dichiarato i ministri dell’ultradestra Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich “personae non gratae” perché «hanno incitato alla violenza dei coloni», «sostenuto l’espansione degli insediamenti illegali e hanno invocato la pulizia etnica a Gaza».

La fame

Intanto, l’allarme rosso sulla fame a Gaza è arrivato ieri dalla principale autorità internazionale sulle crisi alimentari. L’Integrated food security phase classification (Ipc), sistema globale di monitoraggio sostenuto dall’Onu, ha avvertito che nella Striscia è in atto lo «scenario peggiore di carestia», ha detto il direttore delle emergenze del Wfp (programma alimentare mondiale) Ross Smith: «Ci ricorda i disastri avvenuti in Etiopia o nel Biafra nel secolo scorso». Mentre da Israele arriva un nuovo piano che porterebbe all’annessione di diverse aree di Gaza. Il governo starebbe valutando l’ipotesi di un’occupazione militare completa della Striscia («sotto il controllo dell’Idf», ha detto Katz), oltre a un assedio più stretto di alcuni centri urbani all’interno del territorio mentre il ministro Smotrich ha ribadito l'annessione della Cisgiordania.

RIPRODUZIONE RISERVATA